محافظ القليوبية يشكل لجنة هندسية لفحص تراخيص ورشة موبيليا بعد احتراققها

أمر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بتشكيل لجنة هندسية وفنية لفحص أوراق وتراخيص ورشة موبيليا التى نشب بها حريق بقرية الرملة التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية دون اصابات أو خسائر بشرية

كانت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية تمكنت من السيطرة على حريق شب فى ورشة موبيليا بقرية الرملة بمدينة بنها وإلتهمت النيران كافة محتويات الورشة وأجهزة العرائس التى تم تصنيعها داخل الورشة

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتم الدفع ب 8 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على ارواح المواطنين وممتلكاتهم

فيما أمرت النيابة العامة بانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وتقدير خسائره وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وظروفها وسؤال مالك الورشة عن أسباب الحريق

وكشفت التحريات أن النيران التهمت جميع محتويات الورشة من جهاز العرائس وجميع معدات الموبيليا وقدرت الخسائر والتلفيات بقيمة 2 مليون جنيه تقريبا وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

وفى سياق متصل تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية من السيطرة على حريق شب فى مصنع للحصر بشارع كريستال عصفور بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية دون وجود أي إصابات أو خسائر فى الأرواح وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ من الاهالى بنشوب حريق داخل مصنع للحصر بمنطقة كريستال عصفور بحى غرب شبرا الخيمة

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية بقيادة العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالمحافظة وتم الدفع ب 6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على ارواح المواطنين وممتلكاتهم

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق