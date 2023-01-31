الثلاثاء 31 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الإيرانى: الاحتجاجات تسببت فى ندرة الدولار

إبراهيم رئيسي
إبراهيم رئيسي

قال الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، إن الاحتجاجات تسببت في ندرة الدولار والكثير من الأضرار الاقتصادية، وفق وكالة "مهر" الإيرانية. 

الاحتجاجات والاعدامات 

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وخلال الفترة الماضية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن إيران تعترف بحق الاحتجاج والانتقاد في إطار القوانين الداخلية، مؤكدًا رفض طهران التدخلات غير البناءة في الشئون الداخلية واعتبارها غير شرعية.

وأضاف كنعاني في تصريحات له بعض الدول علقت على مواضيع كانت إيران تحقق فيها، متابعًا "إن إطلاق الأحكام المسبقة والتدخل في شئوننا خطوات غير بناءة".

وأكد "كنعاني" أن أعمال الشغب غير بناءة ودعمها من الخارج لا يساعد في سماع أصوات المحتجين.

إيران الاحتاجات شغب رئيسي الرئيس الايراني

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