الأربعاء 01 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بالخطوات.. طريقة عمل الشكشوكة بالبيض فى أقل من 5 دقائق

الشكشوكة بالبيض
الشكشوكة بالبيض

الشكشوكة بالبيض.. من الأكلات الخفيفة المحببة لدى الكثيرين، فضلا عن سهولة تحضيرها، التي لا تستغرق دقائق معدودة، فهي وجبة قد تكون أساسية أو تستخدم ضمن الأطباق المساعدة في العزومات.

وهنا نستعرض لكم طريقة عمل الشكشوكة بالبيض بأكل من طريقة، وحسب أكثر من شيف.

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض للشيف نجلاء الشرشابي

مقادير الشكشوكة بالبيض

6 بيضات، أو بيض بالكمية التي تحبونها، كوب طماطم مفرومة، وكوب فلفل ألوان، وثمرة فلفل حار مفروم، وبصلة مفرومة وملح، و2 ملعقة كبيرة زبدة، وفلفل أسود.

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طريقة تحضير الشكشوكة بالبيض

نأخد ملعقة كبيرة من الزبدة، تكون بنفس كمية البيض، ونحضر البصلة ونشوحها مع الزبدة، ونضع عليهم الفلفل والملح والبهارات، وبعدها نضع البيض ونقلب المزيج حتى ينضج البيض، وإذا أحب مَن يحضرها أن يدخلها الفرن، فله ما يشاء أو كما يحب، لكن في العادي هي توضع في حلة على النار لكل العائلة، ثم تقدم في أطباق بعد اكتمال النضج.

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الشكشوكة بالبيض بطريقة الشيف يسري خميس

وصف الشيف يسري خميس طريقة تحضير الشكشوكة بالبيض، حسب المقادير والطريقة التالية:

مقادير  الشكشوكة بالبيض

كيلو طماطم مقشرة مقطعة مكعبات، و2 ملعقة صلصلة طماطم، ونصف كيلو من البصل متقطع أو مفروم، و2 ثمرة فلفل أخضر متقطعة مكعبات، وثمرة فلفل حار، و2 ملعقة زيت معلقة كمون، و3 فص ثوم، و رشة بهارات، و8 بيضات.

طريقة تحضير الشكشوكة بالبيض

نضع ملعقتين من الزيت في طاسة ساخنة، معها قطعة زبدة صغير، وبعدما تسيح الزبدة مع الزيت نضع البصل، وبعدما يدبل البصل ويصفر، نضيف إليه عليه الثوم والفلفل الحامي ونقلب، ولكن لا نأخذ وقت كبر في التسوية، وبعد ذلك نضيف القليل من الملح، وبعدها الطماطم المقطعة مكعبات، ونقلبها ثم نضيف عليها معلقتين صلصلة، وبعد ذلك نضيف الكمون ورشة والبهارات.

في هذه الوصفة، الكمون من التوابل الأساسية وكذلك رشة البهارات لأنها تعطيها نكهة رائعة، ثم نقلب الخليط كله ثم نغطيه ونتركه حتى يتكاثف قليلا، وبعدما يغلي الخليط نضعه على النار ليتجانس مع بعضه، ثم نضع عليه البيض المخفوق، وعندما يبدأ البيض في النضج نضع عليه رشة ملح ورشة فلفل، ونرفع الطاسة وندخلها الفرن، ونتركها حتى تكمل سواها.

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