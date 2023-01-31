محافظ الوادي الجديد يتابع سير العمل بمصنع تمور المحافظة

تابع محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم الثلاثاء، استكمال أعمال التطوير وزيادة الطاقة التخزينية من محصول التمور بمجمع التمور التابع للمحافظة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها محافظ الوادي الجديد لمجمع التمور، رافقه خلالها المهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد ومحمد رجب مدير مديرية التموين بالمحافظة.

واطلع الزملوط على خطة تسويق وتعاقد المصنع مع عدد من الدول منها روسيا وكندا والمغرب؛ لتصدير المُنتَج وتوفير الكميات المطلوبة، ووجّه باستغلال وحدات التخزين والحفظ الموجودة، في حفظ الخضروات وطرحها بالمبادرات التابعة للوحدات المحلية لخفض الأسعار والتخفيف عن المواطنين.

كما أشار المحافظ إلى البدء في تنفيذ وحدة تصنيع للتمور بمركز باريس وتشغيل الوحدات التخزينية البالغ عددها 15 وحدة في حفظ المحصول بالمركز وتوفير فرص عمل لأبنائه.

من ناحية أخرى، وجه محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط بحصر المباني داخل نطاق مديرية التربية والتعليم المقامة على مساحة 10 آلاف متر مربع، وعرض مخطط الاستفادة منها وحصر الأثاث الموجود وإمكانية استغلاله بمواقع أخرى.

جاء ذلك خلال بحثه ومتابعته اليوم /الثلاثاء/ مقترح دراسة استغلال مبنى المديرية بالخارجة وتحويله لمدرسة نوعية، يرافقه المهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد والمهندسة إيمان صبر مدير فرع الأبنية التعليمية والمهندس سيد عبد العزيز مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

واطمأن المحافظ على سير أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بالإدارات التعليمية الخمس ورصد وتحليل النتائج بكل إدارة للوقوف على مستويات الطلاب.