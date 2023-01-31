الثلاثاء 31 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الوادي الجديد يتابع سير العمل بمصنع تمور المحافظة

تمور
تمور

تابع محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم الثلاثاء، استكمال أعمال التطوير وزيادة الطاقة التخزينية من محصول التمور بمجمع التمور التابع للمحافظة.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها محافظ الوادي الجديد لمجمع التمور، رافقه خلالها المهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد ومحمد رجب مدير مديرية التموين بالمحافظة.
واطلع الزملوط على خطة تسويق وتعاقد المصنع مع عدد من الدول منها روسيا وكندا والمغرب؛ لتصدير المُنتَج وتوفير الكميات المطلوبة، ووجّه باستغلال وحدات التخزين والحفظ الموجودة، في حفظ الخضروات وطرحها بالمبادرات التابعة للوحدات المحلية لخفض الأسعار والتخفيف عن المواطنين.
كما أشار المحافظ إلى البدء في تنفيذ وحدة تصنيع للتمور بمركز باريس وتشغيل الوحدات التخزينية البالغ عددها 15 وحدة في حفظ المحصول بالمركز وتوفير فرص عمل لأبنائه.
من ناحية أخرى، وجه محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط بحصر المباني داخل نطاق مديرية التربية والتعليم المقامة على مساحة 10 آلاف متر مربع، وعرض مخطط الاستفادة منها وحصر الأثاث الموجود وإمكانية استغلاله بمواقع أخرى.
جاء ذلك خلال بحثه ومتابعته اليوم /الثلاثاء/ مقترح دراسة استغلال مبنى المديرية بالخارجة وتحويله لمدرسة نوعية، يرافقه المهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد والمهندسة إيمان صبر مدير فرع الأبنية التعليمية والمهندس سيد عبد العزيز مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.
واطمأن المحافظ على سير أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بالإدارات التعليمية الخمس ورصد وتحليل النتائج بكل إدارة للوقوف على مستويات الطلاب.

استكمال أعمال التطوير استكمال أعمال الكميات المطلوبة تحليل النتائج توفير فرص عمل جولة تفقدية خفض الأسعار محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد مدير مديرية التموين

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى الشباب فى قرى حياة كريمة

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي

أحمد عبدالعزيز: «مراتى فضحتنا وطلعت كل أسرارنا»

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر فبراير 2023

صرف المعاشات يبدأ غدًا.. مواعيد عمل البريد المصري فى شهر فبراير 2023

جامعة سوهاج: تعيين 13 عضوا بهيئة التدريس ومنح 42 درجتي الماجستير والدكتوراة

رابط نتيجة الصف الثانى الإعدادى 2023 محافظة الجيزة الترم الأول برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

أول مونديال للأندية

بسنت حسن

مهرجان روتردام الدولي تعود له الحياة

إبراهيم داود

رسالة معرض الكتاب

ماجد حبته

سامح شكرى فى روسيا

محمد رفعت

شعبية أعياد الشرطة

جلال حمام

فى انتظار جولة جديدة من معركة الوعى

د. القس صفوت البياضى

بالسلاح تستطيع قتل الإرهابيين.. لكن بالتعليم نقتل الإرهاب

القس. رفعت فكرى

الصالون الثقافى لإدوار الخراط!!

صور

«نحن والفلسفة» في ندوة بمعرض الكتاب

«فراشات المقهى» تطير بين رواد معرض الكتاب

معرض الكتاب.. ندوة «الجوانب التربوية والفنية فى أدب كامل كيلانى»

محطة تل أبيب

المزيد

بلينكن: نعمل على إعادة فتح القنصلية الأمريكية فى القدس الشرقية

عملية أصفهان.. الهجوم الإسرائيلى على منشأة أسلحة إيرانية.. ما الدلالات؟

فلسطين تدين قوانين إسرائيل بسحب المواطنة أو الإقامة من الأسرى