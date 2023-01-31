بهي الدين: «أسعار الكتب في متناول الجميع.. وزوار المعرض تجاوزوا المليون»

نفى أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، ما يتردد عن غلاء الكتب، مؤكدًا أن الكتب أسعارها في متناول الجميع، وهناك كتب يبدأ سعرها من جنيه، وبعض الكتب عليها تخفيضات تصل لـ70%.

وقال “بهي الدين”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد”: "الأرقام موجودة والصور تتحدث عن مشهد الزوار"، لافتًا إلى أن 54 دولة تشارك في معرض القاهرة الدولة للكتاب، بمشاركة 1047 دور نشر، وهو أكبر من عدد دور النشر العام الماضي.

ولفت إلى أن زوار المعرض من داخل وخارج مصر، تجاوزوا أمس مليون و100 ألف زائر، مردفا: "أرقام زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب تتحدث عن نفسها".

وأكد رئيس الهيئة، أن هناك تخفيضات وخصومات لكل الفئات من زوار المعرض، كما أنه تم تخصيص صالة لكتب الطفل، تلقى إقبالا كبيرًا، وتابع: "لن تفلح شائعات التشكيك في الريادة الثقافية المصرية، معرض القاهرة الدولي للكتاب، بمثابة عيد الثقافة المصرية والعربية، ولا بد من الحفاظ على هذه الريادة".

ولفت إلى أن كل المحاولات لإثناء الزوار عن التوافد على معرض القاهرة الدولي للكتاب، باءت بالفشل، ورغم غلاء الورق، والمواد الخام، إلا أن الهيئة المصرية العامة للكتاب تقدم كتب ثمينة القيمة رخيصة الثمن، ويوجد كتب تتراوح أسعارها من جنيه لـ20 جنيه.