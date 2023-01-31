الثلاثاء 31 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رسميًا.. أسوان يعلن إعارة أحمد بلحاج للزمالك

أحمد بلحاج
أحمد بلحاج

أعلن مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى، برئاسة المستشار الدكتور الشافعى صالح، عن إعارة  المغربي أحمد بلحاج، رسميًا إلى نادي الزمالك قبل ساعات قليلة من غلق القيد.

وأوضح أنه تمت الموافقة على إعارة أحمد بلحاج حتى نهاية الموسم 2023/2022 لنادى الزمالك، مع أحقية تفعيل بند شراء اللاعب خلال أسبوعين من نهاية الموسم، ليصل إجمالى إتمام الإعارة والبيع 18 مليون جنيه لصالح نادى أسوان، من حق أسوان الحصول على نسبة 15% من إعادة بيع أو إعارة اللاعب داخليًا أو خارجيًا بعد تفعيل بند بيع اللاعب فى الموسم الجديد.

وتابع: يحق لنادى أسوان الحصول على مميزات وحوافز مالية طبقًا لمشاركات اللاعب محليًا وإفريقيًا وعدد الأهداف التى يسجلها خلال مدة الإعارة.

وأشار إلى أن العرض الجدى والرسمى الوحيد الذى تلقاه اللاعب ووصل إدارة النادى كان من نادى الزمالك وتلقى النادى اتصالًا من أحد الأندية بعرض لم يتجاوز 7 ملايين جنيه للبيع.

وأضاف: العرض الرسمى المقدم  من نادى الزمالك حقق أفضل العوائد المالية بما يتناسب مع إمكانات وقيمة اللاعب الفنية والصورة التى ظهر بها مع سريان عقدةه لمدة موسم آخر.

الزمالك راحة من التدريبات 48 ساعة قبل مواجهة فاركو 

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أسامة نبيه منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة، بعد الفوز على فيوتشر في المباراة التي جمعتهما بمسابقة الدوري الممتاز. 

ويستأنف الفريق تدريباته يوم الأربعاء المقبل استعدادًا لمباراة فاركو المقرر لها يوم الإثنين الموافق 6 فبراير المقبل في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري.

 وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على فيوتشر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 29 نقطة يحتل بها المركز الرابع.

الزمالك نادي أسوان الرياضي أحمد بلحاج إعارة أحمد بلحاج الانتقالات الشتوية الحالية

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