لبنى إسماعيل: «حجاب الساحر» تحتفي بالأساطير والتاريخ ويمكن وصفها بالنداهة

شهدت قاعة فكر وإبداع ضمن فعاليات النشاط الثقافي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ٥٤، ندوة مناقشة رواية حجاب الساحر، بحضور الكاتب الصحفي والرَوائي أحمد الشهاوي، والشاعر مصطفى عبادة، والكاتبة ناهد راحيل، والناقدة لبنى إسماعيل.

وقالت الناقدة والأكاديمية لبنى إسماعيل، إن النص يحتفي بأسطوة النصوص المقدسة والحضارة المصرية ونجح الشهاوي في تقديم هذه المعرفة عبر النص الروائى.

وأضافت: “في رواية حجاب الساحر كان التخيل في الرحلة الأخيرة، فهى ليست رواية للقارئ العادي، بل للقراء أمثالي الذي يبدأون قراءتهم راصدين ومتربصين”.

وأشارت إلى أن رواية حجاب الساحر يمكن وصفها بالنداهة، فالنص حافل بالأساطير وخارج عن المعتاد يجعلنا في حالة استسلام اندهاش لما تتضمنه من أحاديث وأرقام وتاريخ أساطير، وهي بعيدة كل البعد عن الحب.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.