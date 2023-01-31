الثلاثاء 31 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

محمد عبد المطلب: «أحب الشعر ولا أكتبه.. ولى 14 كتابا فى نقده»

محمد عبد المطلب
محمد عبد المطلب

قال الناقد الدكتور محمد عبد المطلب، إن النقاد فى الوطن العربى يبدأون فى تناول الاتجاهات النقدية الحديثة بعد أن تكون أعدمت فى أوطانها. 

وأضاف "عبد المطلب" خلال فعاليات ندوة "لقاء مع"  فى قاعة “صلاح جاهين”، أن لديه فى نقد  الشعر 14 كتابًا، كما أن جائزة الملك فيصل التى نالها كانت عن كتاب له فى النقد الشعرى.

واشار "عبد المطلب" إلى أنه رغم حبه للشعر إلا أنه لم يكتبه، مُشيرًا إلى أن حبه للشعر العالمى كان بوابته إلى الشعر القديم والحديث والحداثي، وان هذه المسارات يحكم جميعها اللغة العربية.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

 

معرض الكتاب 2023 معرض الكتاب معرض الكتاب بالقاهرة معرض القاهره الدولي للكتاب معرض القاهرة للكتاب

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