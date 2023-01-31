الثلاثاء 31 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

حسام عبد العال يقود 3 أندية.. والمجموعة الثالثة في القسم الثاني الأكثر استقرارا

حسام عبد العال
حسام عبد العال

كانت المجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني الأكثر استقرار في الدور الأول رغم قيام  9 أندية بتغيير مدربيها وكانت البداية رحيل محمد عبد الله من بايونيرز بعد الأسبوع الرابع وتعيين حسن موسى الذي رحل بعد الأسبوع السابع وتولى حسن كفتة المسئولية لكنه رحل بعد الأسبوع العاشر وتم تعيين عيد مرازيق مديرا فنيا للفريق.

 بعد الأسبوع الرابع رحل حاتم حسن عن هلال مطروح وتعيين حودة الترك الذي رحل بعد الأسبوع السادس وتولى عبد العظيم هنيدي " عظيمة " المسئولية .

بعد الأسبوع الخامس رحل أيمن الجمل عن كفر الشيخ بعد تعيينه مديرا فنيا للإسماعيلي وتم تعيين عبد الفتاح عبد الرازق.

بعد الأسبوع السابع رحل أبو العينين شحاتة عن المجد السكندري وتعيين أمير قيصر الذي قاد الفريق في مباراة واحدة ثم تولى إبراهيم سعيد المسئولية بدء من الأسبوع السابع ورحل بعد نهاية الدور الأول .

أبو العينين شحاتة 

بعد الأسبوع السابع رحل حسام عبد العال عن تدريب دكرنس وتم تعيين سعيد صبحي خلافا له .

 بعد الأسبوع السابع أيضا رحل رمضان السيد عن تدريب الأولمبي وتم تعيين شريف الخشاب الذي رحل بعد نهاية الدور الأول وتولى حسام عبد العال المسئولية ليكون المدرب الوحيد هذا الموسم الذي تولى قيادة 3 أندية وهي دكرنس والانتاج الحربي والأوليمبي .

بعد الأسبوع الثالث عشر رحل ياسر عبد الواحد عن الحمام وتم تعيين تامر فاروق مديرا فنيا للفريق .

بعد الأسبوع الثالث عشر رحل عبد اللطيف الدوماني عن نبروه وتم تعيين ياسرعبد الواحد مديرا فنيا للفريق .

ورحل عطية صابر عن المصري بالسلوم وحل محله طارق عبد الله .

في المقابل 7 مدربين بأماكنهم وهم أحمد ساري في المنصورة وأحمد عبد الررؤوف في بلدية المحلة وأحمد فاروق في سبورتنج وأيمن المزين فيؤ أبوقير للأسمدة وعصام شعبان في الجمهورية شبين وعمرو أنور في طنطا ومحمد حامد في بروكسي .

 

 

دوري القسم الثاني المجموعة الثالثة حسام عبد العال رمضان السيد أبو العينين شحاتة

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