أطفال المستقبل يزينون معرض الكتاب في خامس أيامه (صور)

مجرد أن تطأ قدميك داخل معرض الكتاب تلاحظ انتشار كبير للأطفال في صورة مبهجة، للاحتفال بالعرس الثقافي الذي يقيمه المعرض.

ويحظى الطفل باهتمام كبير في معرض القاهرة الدولي في دورته الـ٥٤، فخصصت له إدارة معرض الكتاب صالة كاملة تحتوي كل ما يحتاجه الطفل أثناء زيارته للمعرض من أماكن مخصصة للعديد من دور النشر الحكومية مثل الهيئة العامة للكتاب ودار المعارف بالإضافة إلى العديد من دور النشر الخاصة من مختلف دول العالم بالإضافة إلى منطقة مخصصة لأنشطة متعددة يمكن أن يشارك فيها الطفل.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية .