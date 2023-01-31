تنفيذ 80% من مشروع تطوير منطقة الطابية التاريخية فى أسوان

أجرى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جولة تفقدية لمحيط منطقة الطابية التاريخية، في إطار الرؤية الشاملة لتنفيذ مشروعات تطوير وتجميل الشوارع والمناطق السكنية الداخلية، بالتوازي مع واجهة المدينة.

واستمع المحافظ لمعدلات تنفيذ المشروع من مهندسى الموقع، والتى وصلت إلى 80% في المرحلة الأولى، ومخطط إنهاؤه بنهاية أبريل المقبل، وتشمل إنشاء بوابة رئيسية، و4 بوابات فرعية وأسوار، بجانب تطوير ورفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء المحيطة بمسجد بدر، بالإضافة إلى توسعة الشوارع المحيطة سواء الرئيسية أو الجانبية لخلق ساحات إنتظار مخططة للقضاء على الاختناق المروري بوسط المدينة، وفتح محور مرورى جديد يربط منطقة بشير بك بالحدادين.

وأثناء تفقده لمكونات المشروع أكد محافظ أسوان أهمية إقامة دار للمناسبات يتواكب تصميمها مع نفس تصميمات هذا المسجد العريق ليفتح خدماته لأهالي المناطق السكنية المحيطة بالطابية، لافتاً إلى أن المرحلة الثانية ستتم من خلال التعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدنى لتطوير وتجميل وتشجير اللاند سكيب لربوة الطابيه لتحويلها إلى مقصد سياحى ومتنفس جمالى و ترفيهى للسائحين والزوار والمواطنين على الطراز الإسلامى تشمل مسطحات خضراء وأشجار ظل ونوافير مضاءه وبرجولات ومشايات ودار مناسبات.

كما أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بالإسراع بتنفيذ أعمال إعادة الشئ لأصله فى عدد من الشوارع الرئيسية والداخلية للقضاء على ظاهرة الحفر الناتجة من أعمال الصيانة، وإحلال وتجديد البنية التحتية من خلال مديرية الطرق التابعة للمحافظة.

وخلال جولته، اطمأن المحافظ على معدلات تنفيذ مشروعات الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان من خلال لقائه باللواء نهاد فاروق، رئيس قطاع جنوب الصعيد بالجهاز، حيث تم استعراض نسب تنفيذ مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتطوير الشامل للريف المصري "حياة كريمة" داخل مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة، والتي يساهم الجهاز في تنفيذها بقرى المبادرة الرئاسية وتتضمن إنشاء 62 مجمعا خدميا وزراعيا تتراوح نسب تنفيذها بين 92 و98%، بجانب العديد من المشروعات الأخرى.

وطالب المحافظ بالإسراع في معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الأخرى والتي من بينها مشروع "ممشى أهل مصر" والذي يشمل تطوير وتجميل وتوسعة طريق الكورنيش الجديد بطول 9 كم، والذي تم إنهاء 40% منه، بجانب تنفيذ 75% من مشروع إنشاء الطريق الإقليمي الشرقي العلاقي-كوبري أسوان الملجم بطول 23 كم وبتكلفة 600 مليون جنيه، علاوة على إنهاء أكثر من 95% من مشروع إعادة تأهيل نفق السد العالى شرق بتكلفة 11.2 مليون جنيه.