الثلاثاء 31 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

شكري يكشف كيفية الاستفادة من الروبل الروسي والجنيه في التعامل المحلي

سامح شكري
سامح شكري

كشف وزير الخارجية السفير سامح شكري كيفية الاستفادة من الروبل الروسي والجنيه المصري في التعامل بالعملات المحلية فيما بين روسيا ومصر.

وأوضح شكري خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، اليوم، أن هناك تأكيداً للعلاقات التجارية المصرية الروسية، حيث إن العلاقات بين البلدين عميقة ومتشعبة.

وأشار إلى أن مصر دائما تسعى إلى إيجاد آليات تعزز من هذه العلاقة وتمكنها من الاستفادة الكاملة، كما أن هناك في العديد من آليات التي تلجأ إليها مصر لتيسير التعاملات والارتقاء بها وزيادة حجها، وبالتأكيد استخدام الروبل الروسي وغيرها من الآليات التي تحقق هذا الهدف ستكون محل بحث وتفعيل من جانب البلدين.

شكرى الروبل الروسي الجنيه المصري العملات المحلية روسيا ومصر روسيا مصر المصرية الروسية لافروف

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فى عالم متغير

الأكثر قراءة

ليفربول يفقد لقبه.. صلاح يصنع هدفا رغم خسارة الريدز أمام برايتون بكأس الاتحاد

الرئيس السيسى يصدق على تعديلات قانون إعادة تنظيم الأزهر

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية 2023 برقم الجلوس الترم الأول

رابط نتيجة الصف الثانى الإعدادى 2023 محافظة الجيزة الترم الأول برقم الجلوس

«الصحة»: تقديم الخدمات الطبية لـ12.5 مليون مواطن بالمستشفيات التعليمية

بـ51 مليونًا و518 ألف يورو.. البرلمان يوافق على قرض السكك الحديدية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

تكريمًا لأسر شهدائنا فى احتفالنا بعيد الشرطة

ماجد حبته

بُوصة «بومبيو».. ومذكراته!

عبدالوهاب داود

«الشعر» ينجو بالثقافة المصرية من «غزو البلهاء»

ناهد السيد

تحرش الأطفال 2.. الفرق بين لوليتا الروسية والمصرية

جمال رشدي

الانتخابات الرئاسية والحرب ضد مصر

محمود خليل

عصر المماليك.. و«التوظيف السياسى للدين»

ماجد حبته

من باكو إلى يريفان

محمد العسيري

رحلة عطالله.. عزف على أرغول الحجاوى

صور

معرض الكتاب.. ندوة «الجوانب التربوية والفنية فى أدب كامل كيلانى»

ندوة مناقشة كتاب جماليات شعر العامية بمعرض القاهرة الدولى

ندوة محمد الباز فى معرض الكتاب لمناقشة موسوعة «القتلة»

محطة تل أبيب

المزيد

الدين العام فى إسرائيل يتجاوز 60% من حجم اقتصادها بنهاية عام 2022

نتنياهو يزور فرنسا ويلتقى ماكرون.. الخميس

الرئيس الإسرائيلى يستقبل وزير الخارجية الأمريكى