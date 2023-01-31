شكري يكشف كيفية الاستفادة من الروبل الروسي والجنيه في التعامل المحلي

كشف وزير الخارجية السفير سامح شكري كيفية الاستفادة من الروبل الروسي والجنيه المصري في التعامل بالعملات المحلية فيما بين روسيا ومصر.

وأوضح شكري خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، اليوم، أن هناك تأكيداً للعلاقات التجارية المصرية الروسية، حيث إن العلاقات بين البلدين عميقة ومتشعبة.

وأشار إلى أن مصر دائما تسعى إلى إيجاد آليات تعزز من هذه العلاقة وتمكنها من الاستفادة الكاملة، كما أن هناك في العديد من آليات التي تلجأ إليها مصر لتيسير التعاملات والارتقاء بها وزيادة حجها، وبالتأكيد استخدام الروبل الروسي وغيرها من الآليات التي تحقق هذا الهدف ستكون محل بحث وتفعيل من جانب البلدين.