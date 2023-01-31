معرض الكتاب.. ندوة «الجوانب التربوية والفنية فى أدب كامل كيلانى» الثلاثاء 31/يناير/2023 - 03:02 م 1/31/2023 3:02:27 PM ندوة الجوانب التربوية والفنية في أدب كامل كيلاني تصور أحمد حسن شارك طباعة ندوة الجوانب التربوية والفنية في أدب كامل كيلاني ندوة الجوانب التربوية والفنية في أدب كامل كيلاني ندوة الجوانب التربوية والفنية في أدب كامل كيلاني ندوة الجوانب التربوية والفنية في أدب كامل كيلاني ندوة الجوانب التربوية والفنية في أدب كامل كيلاني ندوة الجوانب التربوية والفنية في أدب كامل كيلاني ندوة الجوانب التربوية والفنية في أدب كامل كيلاني ندوة الجوانب التربوية والفنية في أدب كامل كيلاني ندوة الجوانب التربوية والفنية في أدب كامل كيلاني شارك طباعة