البورصة تخسر 29 مليار جنيه.. وتراجع حاد للمؤشرات لليوم الثانى على التوالى

واصلت أسهم ومؤشرات البورصة خسائرها لليوم الثاني على التوالي، لدى إغلاق معاملات اليوم- منتصف تعاملات الأسبوع، بدعم من استمرار عمليات البيع الهيستيرية للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والأفراد العرب وبعضا من المصريين على أغلبية أسهم السوق المتداولة، تلك التي قابلتها عمليات شراء منتقاة من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والعربية والأفراد المصريين على أغلبية أسهم السوق وفشلت في إنقاذه من الهبوط الحاد.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 29 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى ترليون و59 مليار جنيه، مقابل ترليوم و88 مليار جنيه بختام تعاملات أمس الإثنين.

وهوى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي اكس 30" بنحو حاد، بلغت نسبته 3,41%، بما يعادل 580 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 16446.38 نقطة، كما هبط المؤشر الثانوي “إى جى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 2.95%، بما يعادل 87.76 نقطة خسارة، لينهى التعاملات عند مستوى 2883.3 نقطة، ما ساهم في امتداد التراجعات للمؤشر الأوسع نطاقا "إى جى اكس 100 متساوي الأوزان" التي انخفض بنسبة بلغت 2.95%، بما يعادل 131.89 نقطة خسارة، ليغلق تعاملات اليوم عند مستوى 4337.77 نقطة، وسط تداولات متوسطة، بلغت قيمتها نحو 1.97 مليار جنيه، بالتعامل على نحو 490.9 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 73.2 ألف صفقة بيع وشراء.