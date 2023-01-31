الثلاثاء 31 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

البورصة تخسر 29 مليار جنيه.. وتراجع حاد للمؤشرات لليوم الثانى على التوالى

تراجع حاد لمؤشرات
تراجع حاد لمؤشرات البورصة اليوم

واصلت أسهم ومؤشرات البورصة خسائرها لليوم الثاني على التوالي، لدى إغلاق معاملات اليوم- منتصف تعاملات الأسبوع، بدعم من استمرار عمليات البيع الهيستيرية للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والأفراد العرب وبعضا من المصريين على أغلبية أسهم السوق المتداولة، تلك التي قابلتها عمليات شراء منتقاة من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والعربية والأفراد المصريين على أغلبية أسهم السوق وفشلت في إنقاذه من الهبوط الحاد.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 29 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى ترليون و59 مليار جنيه، مقابل ترليوم و88 مليار جنيه بختام تعاملات أمس الإثنين.

وهوى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي اكس 30" بنحو حاد، بلغت نسبته 3,41%، بما يعادل 580 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 16446.38 نقطة، كما هبط المؤشر الثانوي “إى جى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 2.95%، بما يعادل 87.76 نقطة خسارة، لينهى التعاملات عند مستوى 2883.3 نقطة، ما ساهم في امتداد التراجعات للمؤشر الأوسع نطاقا "إى جى اكس 100 متساوي الأوزان" التي انخفض بنسبة بلغت 2.95%، بما يعادل 131.89 نقطة خسارة، ليغلق تعاملات اليوم عند مستوى 4337.77 نقطة، وسط تداولات متوسطة، بلغت قيمتها نحو 1.97 مليار جنيه، بالتعامل على نحو 490.9 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 73.2 ألف صفقة بيع وشراء.

اسهم و مؤشرات البورصة المصرية اغلاق معاملات اليوم الثلاثاء استمرار عمليات البيع الهيسترية للمؤسسات المالية و صناديق الاستمثار الاجنبية و الافراد العرب اغلبية اسهم السوق المتداولة عمليات شراء منتقاه من جانب المؤسسات المالية و صناديق الاستمثار المصرية و العربية خسر راس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 29 مليار جنيه مستوى ترليون و 59 مليار جنيه هوى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 بنحو حاد بلغت نسبته 3,41

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فى عالم متغير

الأكثر قراءة

ليفربول يفقد لقبه.. صلاح يصنع هدفا رغم خسارة الريدز أمام برايتون بكأس الاتحاد

الرئيس السيسى يصدق على تعديلات قانون إعادة تنظيم الأزهر

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية 2023 برقم الجلوس الترم الأول

رابط نتيجة الصف الثانى الإعدادى 2023 محافظة الجيزة الترم الأول برقم الجلوس

«الصحة»: تقديم الخدمات الطبية لـ12.5 مليون مواطن بالمستشفيات التعليمية

«الطفولة والأمومة» ينظم ندوة «التصدي للعنف وآليات الحماية» بمعرض الكتاب غدا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

تكريمًا لأسر شهدائنا فى احتفالنا بعيد الشرطة

ماجد حبته

بُوصة «بومبيو».. ومذكراته!

عبدالوهاب داود

«الشعر» ينجو بالثقافة المصرية من «غزو البلهاء»

ناهد السيد

تحرش الأطفال 2.. الفرق بين لوليتا الروسية والمصرية

جمال رشدي

الانتخابات الرئاسية والحرب ضد مصر

محمود خليل

عصر المماليك.. و«التوظيف السياسى للدين»

ماجد حبته

من باكو إلى يريفان

محمد العسيري

رحلة عطالله.. عزف على أرغول الحجاوى

صور

معرض الكتاب.. ندوة «الجوانب التربوية والفنية فى أدب كامل كيلانى»

ندوة مناقشة كتاب جماليات شعر العامية بمعرض القاهرة الدولى

ندوة محمد الباز فى معرض الكتاب لمناقشة موسوعة «القتلة»

محطة تل أبيب

المزيد

الدين العام فى إسرائيل يتجاوز 60% من حجم اقتصادها بنهاية عام 2022

نتنياهو يزور فرنسا ويلتقى ماكرون.. الخميس

الرئيس الإسرائيلى يستقبل وزير الخارجية الأمريكى