الثلاثاء 31 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وزير الكهرباء يشهد احتفالية اللجنة المشتركة المصرية الألمانية لكفاءة الطاقة

وزير الكهرباء خلال
وزير الكهرباء خلال الكلمة

شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الاحتفالية التي تنظمها اللجنة المشتركة المصرية الألمانية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وحماية البيئة بمناسبة مرور 15 عام على التعاون بين مصر واللجنة، بحضور فرانك هارتمان سفير المانيا بالقاهرة.

وأشاد الدكتور شاكر في كلمة ألقاها بالتعاون المثمر والبناء بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وحكومة ألمانيا الاتحادية في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة ومنها التعاون من خلال اللجنة المشتركة المصرية الألمانية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وحماية البيئة (JCEE) والشركات الألمانية، مشيراً إلى النجاحات السابقة مع شركة سيمنس الألمانية.

وأوضح أن التعاون بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري واللجنة المصرية الألمانية تضمن العديد من الأنشطة من بينها مساهمة اللجنة في إعداد الدراسات وتقديم الخدمات الاستشارية والتدريب بناء قدرات العاملين والدعم الفني في مجالات الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة من خلال العمل على عدد من المحاور المتمثلة في إعداد القواعد التنظيمية وأطر العمل للترويج للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة، وكذلك الترويج والتوعية بنشر استخدام تكنولوجيات وتطبيقات الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة والهيدروجين الأخضر والتكنولوجيات الحديثة.

وهناك أيضاً تعاون قائم في مبادرة نوافى لدعم مصر للتوسع في الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة.

وأكد على مدى الاهتمام الذي تُوليه الحكومة بالطاقة المتجددة وترشيد وتحسين كفاءة الطاقة وتوطين الصناعات المتصلة بها، وأن الحكومة تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة فضلاً عن تهيئة مناخ الاستثمار والعمل على مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والدفع بعجلة التنمية الصناعية والسياحية والتعدينية والعمرانية والزراعية في توقيت واحد بمعدلات وسرعة تنفيذ غير مسبوقة.

وأشاد فرانك هارتمان سفير المانيا بالقاهرة بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين مؤكداً على ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات.

كما أشاد بالنجاح الذي تم في مؤتمر COP 27 الذي عقد بشرم الشيخ نوفمبر الماضي مؤكداً التعاون المثمر بين مصر واللجنة في الفترة السابقة مع العمل على زيادة التعاون في الفترة المقبلة في العديد من المجالات منها التدريب والدعم الفنى في مجالات الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة والهيدروجين الأخضر والتكنولوجيات الحديثة.

وفى نهاية الاحتفالية تم تكريم عدد من الشخصيات البارزة في قطاع الكهرباء واللجنة المشتركة المصرية الألمانية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وحماية البيئة (JCEE) تقديراً لمجهوداتهم المبذولة.

الدكتور محمد شاكر وزير الكهربا الكهرباء واللجنة المصرية الألمانية كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة الطاقة المتجددة سفير ألمانيا

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