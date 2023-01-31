رئيس مياه البحيرة يشهد بدء التشغيل التجريبي لمحطة صرف صحي منشية الحرية

شهد المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، بدء التشغيل التجريبي لمحطة معالجة منشية الحرية بطاقة استيعابية 30000م /يوم بتكلفة 400 مليون جنية لخدمة حوالي 170000 الف نسمة ضمن أعمال وحدة الاتحاد الأوروبي بمحافظة البحيرة.

وتفقد نشأت جميع منشآت المحطة من مبنى المدخل والراسب الرملي وأحواض التهوية، ومتابعة فتح خطوط الروافع تدريجياً على مدخل المحطة، واستمع إلى شرح مفصل من مهندسي شركة ماتيتو المنفذة للمشروع عن جميع الأعمال التي تمت بالمحطة.

وأشاد رئيس الشركة بالإنجاز الكبير وتعتبر المحطة من أكبر محطات الصرف الصحي بالمحافظة والتى صممت على أفضل النظم العالمية، مطالباً جميع العاملين بالمحطة بالحفاظ على هذه الإنجازات من صيانة ونظافة وتعريفهم بمدى الجهد لتفعيل منظومة المعالجه الصحيحة لمياه الصرف الصحى وإعادة تدويرها، مشدداً علي الالتزام بالسلامة والصحة المهنية وتوفير الادوات اللازمة لذلك ومتابعتها من الاداره العامه للسلامة والصحة المهنية.

كما تابع المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، جهود الشركة في سحب وتصريف تجمعات مياه الامطار بالمحافظة، والتي شهدت سقوط أمطار من متوسطة الى خفيفة علي جميع مدن ومراكز المحافظة، مشيراً، إلى التعامل الفورى بكافة المناطق والمحاور الرئيسية، مع مرور فرق المتابعة الميدانية للإبلاغ عن أى تجمعات، مع إستمرار رفع حالة التأهب لحين إنتهاء موجة التقلبات الجوية.

وأكد نشأت، أنه تم اتخاذ كافة إجراءات الصيانة المطلوبة لبالوعات الأمطار وشبكات الصرف الصحي وجميع الروافع ومحطات الصرف الصحي مسبقاً بجميع فروع الشركة علي مستوى المحافظة لاستيعاب كميات مياه الأمطار والتأكد من كفاءتها وسرعة التعامل مع أيه حالات طارئة بالشبكات بالتنسيق مع كافة الجهات.

وأوضح، أنه تم تشكيل غرفة طوارئ بالشركه بالتنسيق مع غرفة الطوارئ والأزمات بديوان عام المحافظة، مع رؤساء الشبكات والفروع والمحطات على مستوى مراكز المحافظة، وتم توزيع السيارات والمعدات وماكينات شفط المياه المتنقلة فى الأماكن الحيوية وفقاً للخطة الموضوعة مسبقا حسب خطة الطوارئ .

وناشد رئيس الشركة المواطنين بحسن التعامل مع شبكات الصرف الصحي وعدم إلقاء مخلفات مما يؤثر سلبا على الشبكات ويعرضها للأعطال، مشيرا إلى أنه يتم تلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار الـ24 ساعة على الخط الساخن (125) بجميع المحافظة.