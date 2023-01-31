الثلاثاء 31 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

5 مصابين بحادث تصادم في الأقصر

مصابين
مصابين

وقع حادث تصادم بين مركبة توك توك وسيارة ميكروباص على الطريق الزراعى الشرقى أمام قرية العشىفي ، مدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، أسفر عن إصابة 5 أشخاص بكدمات وجروح متفرقة.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة هيئة الإسعاف بالأقصر يفيد بوقوع حادث تصادم بين مركبة توك توك وسيارة ميكروباص على الطريق الزراعى الشرقى أمام قرية العشى بمدينة الزينية.

أسفر عن إصابة 5 مواطنين بكدمات وجروح، وتم على الفور نقل المصابين إلى مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، وذلك لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللأزمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

حادث تصادم توك توك ميكروباص الطريق الزراعى الشرقى قرية العشىفي محافظة الأقصر

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