5 مصابين بحادث تصادم في الأقصر

وقع حادث تصادم بين مركبة توك توك وسيارة ميكروباص على الطريق الزراعى الشرقى أمام قرية العشىفي ، مدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، أسفر عن إصابة 5 أشخاص بكدمات وجروح متفرقة.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة هيئة الإسعاف بالأقصر يفيد بوقوع حادث تصادم بين مركبة توك توك وسيارة ميكروباص على الطريق الزراعى الشرقى أمام قرية العشى بمدينة الزينية.

أسفر عن إصابة 5 مواطنين بكدمات وجروح، وتم على الفور نقل المصابين إلى مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، وذلك لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللأزمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.