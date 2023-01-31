تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، الثلاثاء، من سقوط المتهم بالنصب على راغبي السفر للعمل بالخارج.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغا من 3 أشخاص (اثنان منهم يحملان جنسية إحدى الدول) بتعرضهم للاحتيال والاستيلاء على أموالهم من قبل صاحب شركة سفريات، يحمل جنسية إحدى الدول، في مصر القديمة بالقاهرة وذلك بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج بموجب تأشيرات تجارية إلى إحدى الدول، وحال وصولهم للدولة ، قامت السلطات بإعادتهم للبلاد لعدم صحة تلك التأشيرات.

فحصت قوات الأمن الواقعة وتبين صحتها وقيام المتهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال على راغبى السـفر للعمل بالخارج مـن خـلال تسفيرهم للخارج بموجب تأشيرات تجارية عقب إيهامهم بقدرته على تسفيرهم بموجب تأشيرات عمل "على خلاف الحقيقة" ومن خلال ذلك النشــاط تمكن من إصدار تأشيرات تجارية للمجنى عليهم نظير حصوله على مبلغ مالى.

وأشارت التحريات لمغادرة المتهم المذكور البلاد بتاريخ معاصر لارتكاب الواقعة إلى إحدى الدول عبر ميناء القاهرة الجوى، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى أمكن ضبط المتهم حال عودته للبلاد من إحدى الدول، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

تم التنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ إجراءات غلق مقر الشركة ملكه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.