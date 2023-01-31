تحرك برلماني عاجل لحل الأزمة المالية لنادي الإسماعيلي

تقدمت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بطلب إحاطة إلى الدكتور المستشار حنفي جبالىي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزارة الشباب والرياضة، بشأن الأزمة المالية التي يتعرض لها نادي الإسماعيلي.

وأشارت النائبة ميرال جلال الهريدي، في طلب الإحاطة الذي تقدمت به إلى مجلس النواب، إلى وجود معاناة و أزمة مالية شديدة يعاني منها النادي الإسماعيلي.

وأوضحت أن النادي هو الضلع الثالث للمثلث الذهبي للكره المصرية، كما يعد من أبرز الأندية الشعبية المصرية، بالإضافة إلى أنه يمثل محافظة الإسماعيلية وأهالي الإسماعيلية، فضلا عن أن له أثر كبير في وجدانهم لما قام به من أعمال وطنية خلال فترات الحروب والمقاومة، وكذلك الدور الوطني الذي قام به خلال تلك الفترة كمؤسسة وطنية عريقة.

وتابعت النائبة البرلمانية قائلة: “الأمر الذي يستوجب معه الوقوف على أسباب الأزمة وحصر المديونيات وتقديم دعم مالي يحقق انطلاقة قوية للنادي مرة أخرى، ويعيد إحياءه بشكل يليق بمكانته الوطنية”.

وأكدت الهريدي على أهمية مشاركة كافة الأطراف المعنية لوضع روشتة علاجية ناجعة للمشكلات التي يأن من تراكمها النادي لسنوات، لافتة إلى ضرورة استعادة مسيرة النادي العريق، والذي يعبر عن جزءا مهم من تراث محافظة الإسماعيلية.

وأضافت أنه من الأهمية بمكان تهيئة السبل للدفع بالكرة المصرية، لتبني أساليب التحديث والتطوير في إدارة المنظومة، لتتواكب مع المتغيرات العالمية، لاسيما في مجال الاستثمار الرياضي، ولاشك أن لدينا بنية تحتية وعناصر بشرية، من شأنها تعزيز النتائج الإيجابية الملموسة، مشيرة إلى أننا بحاجة إلى حسن استغلال الموارد وتوظيفها باحترافية شديدة.

وطالبت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشباب والرياضة لدراسته وبحث ما ورد به.