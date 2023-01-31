حسن مهدي: أغلب الحوادث سببها السائق وليست مشاكل في الطرق (فيديو)

قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ الطرق والمرور بجامعة عين شمس، إن الدولة تعمل على تقليل معاناة المواطن في رحلاته اليومية، بالإضافة إلى زيادة معدلات الأمان في الطرق التي رفعت من تصنيف مصر العالمي في جودة الطرق.

وأضاف مهدي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة TeN، اليوم، أن الإحصائيات أثبتت أن أغلب أسباب حوادث الطرق تأتي من خلال السائق، وليس بسبب مشاكل في الطرق.

يجب الاهتمام بالثقافة المرورية بين المواطنين

ولفت أستاذ الطرق والمرور بجامعة عين شمس، إلى أنه يجب الاهتمام بالثقافة المرورية بين المواطنين سواء كانوا سائقين او مشاه لتجنب أكبر كم ممكن من الحوادث.

وأكد أستاذ الطرق والمرور بجامعة عين شمس، أن هناك عدد من الاساليب لمراقبة السائقين سواء عن طريق رادارات تقوم بتسجيل السرعة فقط أو رادارات لتسجيل سلوك السائق والتزامه بالقواعد المرورية.