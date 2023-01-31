«السياحة» تكشف عن أهم الأنماط الجديدة في الحملة الترويجية

قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إنه تم تقسيم السائحين لـ5 شرائح رئيسية ضمن الأنماط السياحية التي سيتم الترويج لها في حملة مصر لمن يبحثون عن استكشاف الثقافة والآثار وتتضمن تلك الأنماط منتج السياحة الثقافية، وسياحة المغامرات، وسياحة الاستجمام، وسياحة العائلات، والسياحة الثقافية والترفيهية معاً، بالإضافة إلى السائحين الذي يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة ومتعددة التجارب والأنماط السياحية.

وأوضح أحمد عيسى أنه تم تحديد دول السائحين المحتملين لتلك الأنماط السياحية التي تم اعتمادها وهم 12 دولة، حيث تم الاستقرار عليها كأسواق سياحية مستهدفة خلال الفترة المقبلة لتحقيق استراتيجية الدولة لجذب 30 مليون سائح.

جاء ذلك على هامش استعرض محاور الاستراتيجية التي تتمثل في إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر ومضاعفة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر وزيادة الطاقة الاستيعابية للطائرات بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى العمل على تحسين التجربة السياحية في مصر ورفع جودة الخدمات السياحية المُقدمة بها.

وأكد عيسى أن هناك زيادة في الطلب على زيارة المقصد السياحي المصري، مشيرا إلى أن نتائج إحدى الدراسات التسويقية التي تم إجراؤها خلال الفترة السابقة وكانت على أعلى مستوى.

وأضاف أن نتائج هذه الدراسة أكدت على أن هناك 272 مليون سائح محتمل يرغب في زيارة مصر ولديهم معرفة واهتمام بالمقصد السياحي المصري، وأنه حال زيارتهم من المتوقع أن يكون مستوى رضائهم عن التجربة السياحية بها جيداً، ومن المتوقع أيضاً أن يقوموا بالتوصية بزيارة المقصد السياحي المصري لدى الأقارب والأصدقاء.