اجتماع موسع فى «التجارة والصناعة» لبحث فرص ومقومات تطوير صناعة الجلود

عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لقاءً موسعًا لاستعراض فرص ومقومات تطوير صناعة الجلود والمنتجات الجلدية في مصر، وذلك للوفاء باحتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية، كما استعرض الاجتماع آخر تطورات مدينة الجلود بالروبيكي.

حضر اللقاء اللواء أحمد عبدالعزيز، الوكيل الدائم لوزارة التجارة والصناعة، والمهندس محمد عبدالكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، والمهندس محمود محرز، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للاستثمار، والمهندس محمد أنور، رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، وعلي خزاعي، مستشار الوزير للاتصال المؤسسي وشؤون المجالس النيابية، وأحمد رضا، معاون الوزير لشئون الصناعة ومقرر المراكز التكنولوجية، إلى جانب المهندس محمود سرج رئيس المجلس التصديري للجلود وباسم لطفي عضو المجلس.

وقال الوزير إن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بصناعة الجلود بهدف جعل مصر مركزاً استراتيجياً لصناعة الجلود ليس على المستوى المحلي أو الإقليمي فقط وإنما على المستوى الدولي، وذلك من خلال تحقيق التكامل بين سلاسل القيمة في صناعة الجلود المصرية للوصول إلى منتج عالي الجودة قادر على المنافسة في السوقين المحلية والخارجية.

وأشار سمير إلى حرص الوزارة على جذب استثمارات جديدة في هذا القطاع لتوطين صناعة الجلود في مصر ونقل الخبرات العالمية للسوق المصرية، والتي تمتلك جميع الإمكانات والمقومات التي تؤهلها لإقامة صناعة جلود حقيقية.

ولفت إلى أهمية الاستفادة من شركاء التنمية في توفير التكنولوجيات المتقدمة والخبراء لتطوير صناعة الجلود الوطنية فضلاً عن تعزيز التعاون مع الجهات البحثية المصرية وشركات القطاع الخاص لإنتاج احتياجات قطاع صناعة الجلود من المواد الخام الكيماوية محليا.

واستعرض الوزير آخر تطورات مدينة الجلود بالروبيكي التي تم إنشاؤها على مساحة 506 أفدنة، بالإضافة إلى مساحة 282 فداناً لمحطات الصرف والمياه التي تخدم المدينة حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع بإجمالي 213 وحدة إنتاجية لنحو 195 مستثمراً على مساحة 176 فداناً، تم نقلهم من منطقة مجرى العيون، كما تم الانتهاء والتخصيص لجميع مصانع الغراء للمنتقلين من مجرى العيون والتخصيص لـ40 مصنعاً، والانتهاء من التخصيص لمدابغ المرحلة الاستكمالية لعدد 101 صانع، بالإضافة إلى إتاحة أراض مرفقة تبلغ 100 فدان مخصصة للصناعات التى تخدم قطاع صناعة الجلود، كما يجري العمل على تأهيل توسعات محطات المعالجة بتكلفة 1.6 مليار جنيه لاستيعاب كامل صرف المدينة، وجار الانتهاء من إنشاء 100 مصنع وذلك لإتاحة بيئة مواتية لصناعة المنتجات النهائية من أحذية وشنط وملابس جلدية لسد الفجوة بين الاستيراد واحتياجات السوق المحلية.

كما ناقش اللقاء عدداً من المحاور المهمة الهادفة لتطوير صناعة الجلود في مصر تضمنت أهمية توفير العمالة المؤهلة والحرفيين وتفعيل منظومة للتدريب الفني والمهني لقطاع الجلود، بالإضافة إلى توفير حاضنات ومسرعات أعمال صناعية فضلا عن تطوير منظومة المجازر الآلية لتحسين مدخلات الإنتاج لقطاع الجلود.