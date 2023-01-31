الثلاثاء 31 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«كسر جمجمة» محاسب بسبب الخلاف مع حارس عقار على استخدام «الأسانسير» في سوهاج

الأسانسير
الأسانسير

نشبت مشادة كلامية بين طالب وحارس عقار بمبنى في دائرة قسم أول سوهاج؛ بسبب الخلاف على الصعود بالمصعد "الأسانسير"، ثم تحولت لمشاجرة، تدخل فيها الأب للدفاع عن ابنه، ما نتج عن إصابته باشتباه بكسر في الجمجمة.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، يفيد بتلقى إخطار من مأمور قسم أول سوهاج بوصول المدعو “إسلام ا ا ع” سن 32 عامًا محاسب بمخزن أدوية  إلى مستشفى سوهاج الجامعي مصابًا باشتباه بكسر في عظام الجمجمة، وفقًا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، ويقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج.

وعلى الفورانتقل ضباط وحدة مباحث قسم أول سوهاج برئاسة المقدم إسلام عجاج رئيس مباحث القسم، وبسؤال المجني عليه اتهم المدعو “ممدوح ح ا ح” سن 48 عامًا حارس بدائرة القسم ويقيم دائرة مركز أخميم بالتعدي على نجله بالضرب، وإحداث إصابته.

وتم ضبط المتهم وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ئيس إدارة البحث الجنائي الأسانسير الجنائي العجز الضرب المجني عليه المجنى أمن سوهاج

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وائل لطفي

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