«شباب البرلمان» تناقش أزمة مراكز الشباب بالمحافظات وملف اكتشاف مواهب الأطفال اليوم

تناقش لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، عدد من طلبات الإحاطة بشأن ضرورة اهتمام وزارة الشباب والرياضة باكتشاف مواهب الأطفال مع رفع كفاءة مراكز الشباب والرياضة بمركز منيا القمح ومشتول السوق.

وتبحث طلب مقدم من النائب عبدالباقي تركيا، بشأن تخصيص قطعة أرض لإقامة مركز شباب كفر الجنيدي ديرب نجم – محافظة الشرقية، استكمال أعمال التنجيل بملعب قرى جميزة، بني عمرو، صافورة، منية صافورة، أبو متانة، شبرا صور، أبو كلوبة، وطلب مقدم من النائب السيد رحمو، بشأن عدم وجود مدرجات بمركز شباب الحسينية وصان الحجر والإهمال الشديد بنادي الصالحية الجديدة.

وتناقش اللجنة طلب مقدم من النائبة هادية حسني السعيد، بشأن عدم تنفيذ استكمال بناء سور مركز شباب منزل حيان التابع لمركز ههيا محافظة الشرقية، وطلب بشأن الانتهاء من تسليم بعض مراكز الشباب بمركز الزقازيق (شيبة – هدية – ناصر – بردين – السادات – كفر أباظة – كفر محمد حسين)، وإنشاء وبناء مركز للشباب في قرية الناصرية مركز الحسينية – محافظة الشرقية.

كما تناقش طلبي إحاطة مقدمين من النائب خالد بدوي، بشأن، تجاهل وزارة الشباب والرياضة طلب أهالي قرية تليجة باستثناء شرط المساحة لأرض مركز شباب تليجة من الإشهار، وسوء الخدمات المقدمة بنادي الشرقية بالرغم من امتلاكه العديد من الموارد، وتجديد وإحلال مركز شباب أبو جلال التابع لمركز الإبراهيمية – محافظة الشرقية.

ويناقش مجلس النواب، اليوم الثلاثاء خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة العلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 634 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين وزارة الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة – معهد باري للدراسات الزراعية المتوسطية (CIHEAM BARI) باري – إيطاليا، بشأن مشروع " المعرفة المائية ".

ويناقش أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 636 لسنة 2022، بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي)، المُوقع في القاهرة.



كما ينظر المجلس خلال الجلسة أيضا 18 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب ومن المقرر أن يقوم المجلس باحالتها للحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء بها من توصيات.