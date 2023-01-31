أجلبت شبكة "إي بي سي" الأسترالية، على تساؤل كيف تعمل ميزة اكتشاف حوادث السير في حالات الطوارئ - وما الهواتف المزودة بتقنية إنقاذ الحياة.

وقالت الشبكة، إنه لم تستغرق خدمات الطوارئ سوى ثماني دقائق للرد على حادث سيارة في وقت مبكر من صباح أمس الإثنين في شمال تسمانيا، بعد أن اكتشف أحد هواتف الركاب الحادث وأجرى المكالمة.

وأشار إلى أنه تم إخطار الشرطة تلقائيًا بعد اصطدام السيارة ذات الدفع الرباعي بجذع شجرة، وتم نقل خمسة أشخاص إلى المستشفى، وليست هذه هي المرة الأولى التي تؤدي فيها الميزة إلى إنقاذ السائقين الذين وقعوا في حوادث.

ففي وقت سابق من هذا العام، نبهت الميزة السلطات إلى وقوع حادث في جنوب تسمانيا النائي عندما حوصر شاب يبلغ من العمر 18 عامًا، وفي أديلايد بعد وفاة رجل، حيث اصطدمت السيارة بإطارات شاحنات مفكوكة، فكيف يعمل؟.

وذكر التقرير أنه يمكنه تتخيل أنه تم تصميم تقنية الكشف عن الحوادث لاكتشاف حوادث السيارات الخطيرة وتنبيه خدمات الطوارئ، حيث أصبح ذلك ممكنًا بفضل مجموعة من المستشعرات التي يمكنها اكتشاف حركة السيارة وسرعتها وعوامل أخرى مثل تغيير الضغط ومستوى الصوت لتحديد ما إذا كان قد حدث اصطدام خطير.

وذكر التقرير أنها ميزة متوفرة على أحدث أجهزة "Apple iPhone" والساعات، بالإضافة إلى سلسلة هواتف Pixel من Google، بمجرد اكتشاف حادث ، سيصدر الهاتف أو الساعة إنذارًا ويعرض تنبيهًا.

وأوضح أن التقرير إذا كان الشخص قادرًا على ذلك، فيمكنه اختيار متابعة الاتصال بخدمات الطوارئ أو تعطيلها، ولكن إذا لم يتمكن من ذلك، ويقوم الجهاز تلقائيًا بإجراء المكالمة بعد فترة تأخير قصيرة.

وتقوم التقنية أيضًا تلقائيًا بمشاركة إحداثيات خطوط الطول والعرض المقدرة الخاصة بك مع دائرة نصف قطرها للبحث مع السلطات.

وعلى الرغم من عدم توفرها في أستراليا حتى الآن، إلا أن "Apple" لديها ميزة أمان إضافية تأخذ في الاعتبار الحوادث الخطيرة التي تحدث في المناطق النائية، ففي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وعدد قليل من الدول الأوروبية، إذا لم يكن لدى شخص متورط في حادث تحطم أي استقبال، فسيقوم "iPhone 14" بإجراء مكالمة طوارئ "SOS" عبر الاتصال بالأقمار الصناعية.

ولفت إلى أنه لا توجد أي معلومات حول موعد وصول القمر الصناعي "SOS" إلى أستراليا، لكن الميزة كانت قادرة على المساعدة في حالة في كاليفورنيا العام الماضي، حيث أصيب شخصان بعد انحراف سيارتهم عن جانب جبل وسقوطها ما يقرب من 100 متر.

هذا على الرغم من أن شركة "Apple" جعلت اكتشاف الأعطال أمرًا شائعًا، إلا أنها ليست العلامة التجارية الوحيدة التي تتمتع بتقنية إنقاذ الحياة، بالنسبة للعديد من مستخدمي "Google Pixel"، قد تكون الميزة مثبتة بالفعل في هواتفهم وجاهزة للاستخدام، حتى على الطرز القديمة.

ويستخدم "Pixel" موقع الهاتف والحركة ومستشعرات الصوت لاكتشاف ما إذا كان هناك عطل أم لا، ومع ذلك، على عكس "iPhone"، يجب تشغيل ميزة الكشف عن حوادث السيارات يدويًا والحصول على إذن للوصول إلى خدمات الموقع.