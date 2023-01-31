الثلاثاء 31 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رسالة خطية لأمير الكويت من رئيس الجزائر تتعلق بتعزيز العلاقات بين البلدين

وزير خارجية الكويت
وزير خارجية الكويت الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح

تسلم وزير خارجية الكويت الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، رسالة خطية موجهة إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، تتصل بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في كافة المجالات، بالإضافة إلى القضايا محل الاهتمام المشترك ومنها مخرجات القمة العربية التي عقدت في الجزائر.


وقالت الخارجية الكويتية في بيان لها، إن ذلك جاء خلال استقبال وزير الخارجية لمبعوث الرئيس الجزائري المدير العام للاتصال والإعلام والتوثيق والناطق الرسمي لوزارة الشئون الخارجية بالجمهورية الجزائرية السفير عبدالحميد عبداوي بمناسبة زيارته الرسمية إلى دولة الكويت.


كما تم خلال المقابلة، بحث أطر تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات ومناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

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