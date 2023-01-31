تحقيقات موسعة فى العثور على جسم غريب أمام منزل رئيس نادى الزمالك

تجري جهات التحقيق تحقيقات موسعة حول واقعة العثور على جسم غريب أمام منزل رئيس نادي الزمالك بمنطقة المهندسين، بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة.

كانت قد كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بقيادة اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، ملابسات العثور على جسم غريب أمام منزل رئيس نادي الزمالك بمنطقة المهندسين بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة.

البداية كانت بتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، يفيد العثور على جسم غريب أمام منزل رئيس نادي الزمالك.

وبالفحص تبين أن الواقعة تعود إلى 10 أيام ماضية، وأن ما حدث أن الخدمات المعينة لتأمين منزل رئيس الزمالك أبلغت النجدة بالعثور على كرتونة ألقاها أحد المارة بشكل مفاجئ.

وباجراء التحريات تبين أن القوات طاردت المتهم وضبطته وأن الجسم عبارة عن "عبوة زبده" سرقها المتهم من سيارة بمنطقة المهندسين.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من القبض على المتهم واقتياده إلى القسم للتحقيق في الواقعة، وتم تحرير محضر وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.