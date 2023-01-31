الثلاثاء 31 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبير سياحى: على مصر إزالة جميع معوقات سياحة اليخوت سريعًا

الدكتور حسام هزاع
الدكتور حسام هزاع الخبير السياحي

قال الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، إن سياحة اليخوت من أهم أنواع السياحة العالمية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تمتلك الكثير من الشواطئ البحرية الجاذبة مثل شواطئ البحر المتوسط والبحر الأحمر.

تنشيط سياحة اليخوت

وأكد الدكتور حسام هزاع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامي شادي شاش، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية مهتمة بصورة كبيرة بتنشيط سياحة اليخوت، وذلك لأنها تجلب أكبر عدد ممكن من السياح من جميع أنحاء العالم، خاصة وأن مصر تمتلك طبيعة خلابة لا توجد في أي منطقة أخرى بالعالم. 

إجراءات لجذب السياح

وأضاف في حديثه، أنه يجب على الدولة المصرية العمل إزالة كافة المعوقات التي تقف أمام هذا النوع السياحي، كما أنه يجب فتح المطارات بطاقة استيعابية أكبر لاستقبال عدد أكبر من السياح.

حسام هزاع خبير سياحي سياحة اليخوت تنشيط السياحة حديثث الاخبار اكسترا نيوز

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