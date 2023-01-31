رئيس إدارة «المطابع الأميرية»: الهيئة منارة الثقافة فى مصر والشرق الأوسط

استعرض المحاسب أشرف إمام، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمطابع الأميرية، خلال مشاركته في صدور أول كتاب مطبوع من المطابع الأميرية (200 عام)، وذلك ضمن محور المئويات في معرض القاهرة الدولي للكتاب، تاريخ إنشاء المطابع الأميرية، والتي يفضل تسميتها القديمة التي عرفت بها ألا وهي المطبعة البولاقية.

وأوضح "إمام": أنشأ محمد علي باشا والي مصر المطابع الأميرية عام 1820، ونحتفل هذه الأيام بمرور 202 عام علي إنشاء المطابع الأميرية، أي أن المطابع الأميرية عمرها أكبر وأقدم من دول، ولنا فالخر بذلك.

وكان لتوجه محمد علي في بناء مصر الحديثة، وتحديث مؤسساتها، فبدأ بالجيش بتقويته وإدخال المصريين إلي صفوفه، بالتالي جاءت خطوة إرسال البعثات التعليمية إلى الخارج.

وبدورها هذه البعثات عندما عادت إلى مصر مرة أخري لتعليم أجيال جديدة من المصريين، فكان لا بد من افتتاح المدارس في ربوع البلاد، مما ترتب عليه بالضرورة الحاجة إلى المطابع بالتوازي مع خطوة نشر التعليم والمدارس، ولإنشاء هذه المطابع أرسل محمد علي بعثات تعليمية أخرى إلى إيطاليا لدراسة الطباعة وفنونها.

الرئيس السيسي يعيد نهضة مصر

ولفت “إمام” إلى أن دور محمد علي في النهوض بمصر وتحديثها، هو ما يفعله الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تولي مهما منصبه، من خلال فتح ملفات التعليم والصحة وبناء المواطن المصري، وهي نفس المحاور التي اهتم بها محمد علي باشا، بناء جيش قوي، وكما نرى فكر الدولة فيما يخص النهوض بقطاع التعليم، وفي الوقت نفسه اهتمام الدولة أيضًا بالضلع الثالث ألا وهو مجال الصحة، من بينها مبادرات 100 مليون صحة، محاربة التقزم، الصحة الإنجابية، الكشف المبكر عن الأورام وفيروس سي، وغيرها.

بالإضافة إلى النهضة في البنية التحتية، من بناء طرق، وتبطين ترع، واستصلاح الأراضي، وغيرها من المجهودات لبناء الجمهورية الجديدة، هذا الفكر الخاص ببناء الجمهورية الجديدة ليس هدفه الطرق والترع فقط، بل الجمهورية الجديدة تعني بناء فكر، وبناء الإنسان المصري، لذا فهناك اهتمام بالتعليم، واهتمام بالطباعة، والقراءة، لذا هناك اهتمام بمعرض القاهرة الدولي للكتاب الموجودين فيه اليوم.

المطابع الأميرية منارة الثقافة في مصر

وعن الأعمال التي تقوم بها وتقدمها المطابع الأميرية، تابع رئيس مجلس إدارتها أشرف إمام: المطابع الأميرية منارة الثقافة في مصر والشرق الأوسط أيضًا، فنحن من نطبع الكتب التي تنير العقول ونقدم غذاء للعقل.

كما أننا نصدر الجريدة الرسمية التي تنشر فيها القوانين وقرارات رئيس الجمهورية، وقرارات رئيس مجلس الوزراء، وأي قرار رسمي لا بد أن ينشر في المطابع الأميرية حتي يسري، كما أننا نطبع المصاحف، وجميع المطبوعات الرسمية الخاصة بالجهاز الإداري للدولة والمتعاملين داخل مؤسساتها، سواء قطاع خاص أو قطاع أعمال.

المطابع الأميرية تواكب تكنولوجيا الاتصالات

وشدد أشرف إمام على أن المطابع الأميرية، تواكب التطور في تكنولوجيا عالم الاتصالات، خاصة وأن لدينا هدف أن تكون المطابع المرجعية القانونية للدولة المصرية من خلال نشر اللوائح والقوانين، ومع التوجه إلى التحول الرقمي استطعنا في المطابع إخراج موسوعة بعنوان “موسوعة الأحكام والتشريعات المصرية”، والتي يمكن تحميلها على جهاز الكمبيوتر، أو من خلال "أبلكيشن"، يمكن للمستخدم من خلال الاستعلام عما نشر في الجريدة الرسمية من قرارات، أو الاستعلام عن أي قانون أو مرسوم منذ العام 1820 حتي تاريخ اليوم، بل يمكن الاستعلام عن القوانين وارتباطاتها من خلال هذه الموسوعة.