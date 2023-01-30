وزير الشباب وسفير إسبانيا يشهدان ختام المرحلة الأولى من مبادرة «كن رائد أعمال مبدع»

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وألفارو إيرانزو جوتيريز سفير إسبانيا في مصر، ختام المرحلة الأولى من مبادرة "كن رائد أعمال مبدع"، بحضور إيفا سواريز ليوناردو - رئيسة مكتب التعاون الإسباني في مصر، والتي تنفذها الوزارة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتنمية، وذلك بمقر السفارة الإسبانية بالقاهرة.

حضر الحفل اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، المستشار طارق أبو زيد المستشار القانوني لوزير الشباب والرياضة، منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، الدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، نانيس الناقوري مدير عام الإدارة العامة للمبادرات الشبابية، جيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، أحمد جابر وسالي سعيد مسؤولي المشروع، ولفيف من مسؤولي السفارة.

وفي بداية كلمته، رحب وزير الشباب والرياضة بالسفير الأسباني بمصر، مقدماً الشكر لحكومة مملكة إسبانيا من خلال مكتب التعاون الإسباني في مصر لتمويل مشروع خلق فرص عمل متعددة للشباب من خلال التدريب من أجل التوظيف ممثلاً في مبادرة "كن رائد أعمال مبدع "، مشيراً إلى أن هذا التعاون يأتي في ظل توجيهات القيادة السياسية ودعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء الإنسان المصري.

أضاف "صبحي" أن هذا التعاون يأتي تماشياً مع استراتيجية الوزارة لدعم الشباب من خلال البرامج المختلفة في مجالات ريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا مع تهيئة المناخ الداعم من كافة مؤسسات الدولة الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والتعاون مع البلدان المختلفة، وذلك لتعزيز تمكين الشباب من مهارات المستقبل وإتاحة الفرصة والدعم للابتكار والبحث العلمي للشباب والنشء.

وقال وزير الشباب: "ومن هذا المنطلق يسعدنا أن نحتفل سويا اليوم بانتهاء المرحلة الأولى من " مبادرة كن رائد أعمال مبدع " مع شبابنا أصحاب المشروعات والأفكار الملهمة التي تستحق الدعم والتوجيه لإطلاق شركاتهم الناشئة التي ستساهم في دعم الاقتصاد المصري الوطني، هذا وتتطلع الوزارة إلى المزيد من التعاون مع حكومتكم الموقرة ومكتب التعاون الإسباني في مصر في المزيد من المشروعات التي تساعد في بناء الإنسان المصري ودعم الاقتصاد بهدف زيادة تفعيل برامج ريادة الأعمال وإطلاق الشباب لمشروعاتهم في سوق العمل وإنشاء أول حاضنة أعمال بما يمكن شبابنا ويجعلهم في الصدارة دائماً".

ومن جانبه، قال ألفارو إيرانزو سفير إسبانيا في مصر:" إنه لشرف كبير أن أستقبلكم جميعًا هذا المساء في هذا الحفل الذي يمثل علامة فارقة في مشروع "كن رائد أعمال مبدع "، وهو مشروع عزيز جدًا على التعاون الإسباني ومبادرة يمكننا جميعاً أن نفخر بها، وأود أن أشكر سعادة الوزير الدكتور أشرف صبحي وكافة فريقه لجهودهم في تنفيذ هذا العمل".