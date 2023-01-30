الإثنين 30 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

قرعة سهلة للكبار فى دور الـ 16 لكأس الاتحاد الإنجليزى

كأس الاتحاد الإنجليزي
كأس الاتحاد الإنجليزي

سُحبت منذ قليل، قرعة الدور الخامس “دور الـ 16”، لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم “إف إيه كاب” موسم 2022-2023.

وتُستكمل في الوقت الحالي مباريات الدور الرابع لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد أن ضمنت فرق مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، توتنهام هوتسبير، برايتون، بريستول سيتي، ليستر سيتي، ستوك سيتي، ساوثهامبتون وفولهام، تأهلهم إلى دور الـ 16.

وأسفرت القرعة عن مواجهات سهلة نظريًا لفرق الدوري الإنجليزي، باستثناء المباراة المحتملة بين مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد، حال تجاوز ذلك الأخير، عقبه فريق ديربي كاونتي في الدور الرابع، بينما سيواجه مانشستر سيتي نظيره بريستول سيتي.

وسينتظر توتنهام هوتسبير الفائز من مباراة فريقي ريكسهام وشيفيلد يونايتد.

نتائج قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي

ونستعرض تباعًا نتائج قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم موسم 2022-2023

– مانشستر يونايتد ضد الفائز من مباراة وست هام يونايتد وديربي كاونتي

– بريستول سيتي ضد مانشستر سيتي

– توتنهام هوتسبير ضد الفائز من مباراة ريكسهام وشيفيلد يونايتد

– ستوك سيتي ضد برايتون 

– ليستر سيتي ضد الفائز من مباراة برمنجهام سيتي وبلاكبيرن روفرز

– ساوثهامبتون ضد الفائز من مباراة لوتون وجريمبسي

– فولهام ضد الفائز من مباراة سندرلاند وليدز يونايتد

– الفائز من مباراة إيسوبيتش تاون وبيرنلي ضد الفائز من مباراة شيفيلد وينزداي وفليتوود

جدير بالذكر أن ليفربول المتُوج ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2021-2022 على حساب تشيلسي، قد خسر لقبه بالهزيمة أمام برايتون بهدفين مقابل هدف.

وكان مانشستر سيتي قد أقصى في طريقه فريقي تشيلسي وأرسنال، وصولًا إلى الدور الخامس لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتُقام مباريات الدور الخامس لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، في الفترة من 27 نوفمبر إلى 2 مارس المقبلين.

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