الإثنين 30 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

عبده يحيى: طموحاتي مع المصري الوصول إلى أبعد نقطة

عبده يحيى
عبده يحيى

أعرب عبده يحيى مهاجم فريق غزل المحلة والمنضم حديثا إلى صفوف النادي المصري خلال الانتقالات الشتوية الحالية عن سعادته بخطوة الانضمام للفريق البورسعيدي.

وحرص مهاجم المصري على توجيه الشكر إلى نادي غزل المحلة وتمنى لهم التوفيق خلال المرحلة القادمة.

وأوضح اللاعب أن المفاوضات مع النادي المصري كانت منذ فترة وتوقفت ولكن تم حسم الأمور فى الساعات الماضية مضيفا أن طموحاته مع النادي المصري الوصول لأبعد نقطة ممكنة بجدول الدوري العام هذا الموسم.  

وتابع "كان هناك تواصل مستمر مع  ياسر يحيى عضو مجلس إدارة النادي والمسؤول عن التعاقدات وكان في قمة الاحترام وهو من الشخصيات المحترمة التي تعاملت معها".

وكان النادي المصري قد أعلن عن التعاقد مع المهاجم عبده يحيى على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم ب2 مليون جنيه وبنية البيع النهائي بمبلغ 6 ملايين جنيه.  

ويواصل فريق المصري استعداده للقاء فريق سموحة في اللقاء الذي يقام يوم الثلاثاء الموافق السابع من فبراير القادم باستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري العام.

عبده يحيى غزل المحله المصرى عبده يحيى مهاجم فريق غزل المحلة المحلة

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وائل لطفي

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