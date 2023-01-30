«أوقاف الإسكندرية» تتسلم الدفعة الـ23 من صكوك الإطعام والأضاحي (صور)

تسلمت مديرية أوقاف الإسكندرية بقيادة الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، الإثنين، الدفعة 23 من لحوم صكوك الاطعام والأضاحي بواقع 2 طن لحوم.

جاء ذلك بحضور الشيخ ماهر عبد الجواد مدير عام الإدارات، وعدد من قيادات المحافظة، ود.ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعي.

تم توزيع اللحوم بالتعاون مع المحافظة والتضامن على الأسر الأولى بالرعاية بصورة كريمة وعادلة، وذلك في إطار الدور المجتمعي التى تقوم به وزارة الأوقاف وما تبذله القيادة السياسية والدينية في الإهتمام والرعاية بالأسر الأولى بالرعاية والاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجا.

وأكد وكيل وزارة أوقاف الإسكندرية، أن مديرية الأوقاف ستواصل بذل المزيد من الجهد خلف قيادتها من أجل أبناء الوطن.

وأقامت مديرية أوقاف الإسكندرية، الثلاثاء، عدد من القوافل الدعوية والتثقيفية للحديث عن حق الطفل وبناء الأسرة على رأسهم القافلة الدعوية الكبرى بمسجد «الشهيد اللواء إبراهيم عبد القادر حمدي» بحضور كل الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة، والشيخ محمود العطار مفتش بإدارة أوقاف محرم بك، والشيخ محمد عوض عطية مبتهلاً، في ضيافة الشيخ محمد ماهر جمعة عيسى إمام وخطيب المسجد.

وفي كلمته، قال الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل الوزارة، إن الأسرة هي اللَّبنةُ الأولى في بناء أي مجتمع، فإذا كانت هذه اللبنة مفكَّكةً منهارةً، فلا بد أن يكون المجتمع مفكَّكًا منهارًا، وإذا كانت هذه الأُسرة صُلْبةً متماسكة، فلا بد أن يكون المجتمعُ المتكوِّن منها صُلبًا متماسكًا كذلك.

وأضاف أن لما كان الإسلام الحنيف يعمل على تكوين المجتمع الإسلامي القوي، فقد حرص على تدعيم اللّبِنة الأولى في البنيان الاجتماعي، وهي الأسرة، وعمل على اسعادها وعلى تقوِيتها وبين أن للأبناء حقوق على الأباء كما أن للأباء حقوق على الأبناء بينتها وأكدتها الشريعة الإسلامية سواء بسواء ولم توجد شريعة اهتمت بالطفل وتنشئته كما اهتمت الشريعة الإسلامية منذ اللحظة الأولى وقبل مجيئه للدنيا، مؤكدا أن الأبناء أمانة سيسأل عنها الأباء.