الإثنين 30 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رقم «1» كلمة السر.. أبرز ظواهر الجولة السادسة عشر فى الدورى

الزمالك وفيوتشر
الزمالك وفيوتشر

فرض الرقم (1)، نفسه على معظم نتائج الجولة السادسة عشر للدوري، والتي انتهت اليوم الاثنين، عقب سلسلة التغييرات التي طالت بعض المدربين.

ويرصد لكم «الدستور»، في التقرير التالي، أبرز ظواهر هذه الجولة

 

«مباراة الأرقام»

حملت مباراة الزمالك وفيوتشر، التي اقيمت أمس الأحد، على ستاد القاهرة الدولي، وحسمها الفارس الأبيض لصالحه بنتيجة 2/1، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر للدوري الممتاز، العديد من الأرقام، المتمثل في الفوز التالي:

1- الفوز الأول لـ«أسامة نبيه» المدير الفني الجديد للزمالك، عقب تكليفه بالمهمة خلفا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا، الذي تم إقالته بعد سلسلة النتائج السيئة للفريق في مسابقتي الدوري، وكأس مصر نسخة (2021/2022).

أسامة نبيه 

2- الفوز الأول للأبيض أيضا خلال العام الجديد (2023)، عقب مسلسل نزيف النقاط، بداية من السقوط أمام أسوان على ملعب الأخير مرورا بالتعادل أمام الداخلية والاتحاد السكندري، ثم توديع منافسات كأس مصر أمام بيراميدز بركلات الترجيح، ثم الهزيمة في القمة 125 أمام الأهلي وغزل المحلة، وهو ما كلف الزمالك، الابتعاد عن القمة واحتلال المركز الرابع برصيد 29 نقطة، تاركا الصدارة للأحمر برصيد 37  نقطة.

الزمالك

3- استعاد التونسي الدولي سيف الدين الجزيري، ذاكرة التهديف مجددا، عقب حالة من عدم التوفيق لازمت المهاجم خلال الفترة الماضية، بعدما سجل هدفي فوز الزمالك خلال مواجهة فيوتشر أمس.

التونسي سيف الدين الجزيري

4- السقوط الأول لـ«علي ماهر»، المدير الفني لـ«فيوتشر» هذا الموسم، عقب سلسلة نتائج مميزة على مدار الجولات الماضية، جعلت الفريق ينافس بكل قوة على القمة مع الأهلي، حيث يحتل حاليا المركز الثاني برصيد 31 نقطة.

فيوتشر 

 

«ميدو» يطيح بـ «شحاته»

كان الفوز الذي حققه الإسماعيلي أمام الداخلية، على ملعبه الجمعة الماضي، بهدفين مقابل هدف، بمثابة الإعلان الرسمي عن رحيل رضا شحاته عن تدريب الفريق العسكري، وتولي علاء عبدالعال المسئولية بدلا منه في ولايته الثانية مع الداخلية.

رضا شحاته 

الفوز الأول لـ«العشري»

قاد طارق العشري المدير الفني الجديد لـ«فاركو» فريقه للفوز على المصري البورسعيدي، السبت الماضي بنيتجة 2/1، على ستاد السويس الجديد، ليكون الأول له مع البرتقالي، عقب تولي المهمة رسميا قبل المباراة بأيام، خلفا لإيهاب جلال، الذي اعتذر عن استكمال مهمته مع الفريق.

طارق العشري

سامي مع سموحة «ولاية ثانية»

استهل أحمد سامي ولايته الثانية مجددا على رأس القيادة الفنية لـ«سموحة»، بالفوز على إنبي بنتيجة 2/0، في أول مباراة رسمية له مع الموج الأزرق، أمس الأحد.

سموحة وإنبي
رقم 1 ظواهر الجولة السادسة عشر للدوري أبرز ظواهر الجولة الـ16 للدوري الفوز الأول الدوري الممتاز

رئيس التحرير

وائل لطفي

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