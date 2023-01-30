الإثنين 30 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

غزل المحلة يفرض تعادلًا مثيرًا على البنك الأهلى فى الدورى

غزل المحلة
غزل المحلة

فرض فريق غزل المحلة تعادلًا مثيرًا على مضيفه البنك الأهلي بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة، في ختام الأسبوع السادس عشر للدوري الممتاز.

افتتح محمود قاعود التسجيل للبنك الأهلي في الدقيقة الرابعة بتسديدة رائعة بباطن قدمه اليمنى من متابعة لتمريرة محمد هلال، فشل أحمد ميهوب في التصدي لها.

واستطاع جابرييل أوروك تسجيل هدف التعادل لغزل المحلة في الدقيقة 16 من مجهود فردي رائع من الجهة اليمنى، مقتحمًا منطقة الجزاء، قبل أن يُسكن الكرة شباك محمد أبوجبل.

وتمكن أحمد ياسر من تسجيل الهدف الثاني لـ البنك الأهلي في الدقيقة 65 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية المُرسلة من إسحاق يعقوبو من الجهة اليسرى.

وقبل اتجاه نقاط المباراة لـ البنك الأهلي، تمكن البديل إبراهيم كونيه من تسجيل هدف التعادل للغزل في الدقيقة 96 بتسديدة على الطائر من داخل منطقة الجزاء، فشل محمد أبو جبل في التصدي لها، ليتقاسم الفريقان النقاط.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد غزل المحلة للنقطة 26 في المركز السابع، ورصيد البنك الأهلي لـ 13 نقطة في المركز الرابع عشر.

وجاء تشكيل غزل المحلة على النحو التالي

حراسة المرمى ..أحمد ميهوب

خط الدفاع .. محمد سيد بازوكا - مصطفى العش  - معاذ الحناوي

خط الوسط..محمد جابر - حميد ماو - أحمد النادري – محمود علاء

خط الهجوم .. كريم مصطفى - أحمد الشيخ  - جابريل أوروك.

وكان القبرصي نيكوديموس بابا فاسيليو المدير الفني لفريق البنك الأهلي بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى ..محمد أبوجبل

خط الدفاع ..أسامة إبراهيم - أحمد ياسين – أحمد العش – إسحاق يعقوب

خط الوسط..محمود قاعود – محمد فتحي – محمود سيد – محمد هلال -

خط الهجوم ..أحمد ياسر – كريم بامبو.

غزل المحله البنك الأهلي أوروك كونية

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