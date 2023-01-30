الإثنين 30 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«حدائق العاصمة»: بيع 10 محلات تجارية و5 وحدات ومخبز بـ 29 مليون جنيه

علاء عبد اللاه
علاء عبد اللاه

أعلن المهندس علاء عبد اللاه رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، عقد جلسة بيع بالمزاد العلني، اليوم الإثنين، لبيع (10) محالّ تجارية، و(5) وحدات إدارية، و(1) مخبز بمدينة حدائق العاصمة.

وأفاد رئيس جهاز حدائق العاصمة بأنه تم بيع جميع المحالّ التجارية وتراوح سعر المتر في المحالّ من (65000 ألف جنيه إلى 11600 ألف جنيه).

وتم اختيار الأنشطة حسب احتياجات المكان وبناء على رغبات ساكني المشروع. كما أيضا تم بيع جميع الوحدات الإدارية والمهنية وتراوح سعر بيع المتر في الوحدات ما بين (13000 جنيه إلى 18000 جنيه) وكذا تم بيع المخبز بقيمة سعر للمتر المربع الواحد بقيمة (14000 جنيه) لتصبح حصيلة المزاد بيع عدد 10 محلات بإجمالي  (17.907.099)، وكذا حصيلة بيع الوحدات الإدارية والمهنية بإجمالي (3.249.000) جنيه وحصيلة بيع المخبز بإجمالي (7.870.100) جنيه ليكون إجمالي البيع بقيمة (29.026.199) جنيه.

المحلات التجارية المستحقات المالية الوحدات الادارية حدائق العاصمة وحدات إدارية

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