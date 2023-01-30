محافظ سوهاج يؤدي واجب العزاء لأسرة سائق الديوان العام

أدى اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الاثنين، واجب العزاء لأسرة الفقيد عماد الدين شعبان عبد الرحمن، السائق بديوان عام المحافظة، والذي وافته المنية أمس وذلك بمقعد عمر بن الخطاب بشارع المحطة بحي غرب سوهاج.

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ورافق المحافظ خلال تأدية واجب العزاء كل من “العميد أح أحمد فتحي المستشار العسكري للمحافظة وأحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج، وهلال زكي رئيس حي شرق سوهاج”.

كان ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر رصف 30 ألف متر مسطح بـ"الإنترلوك " بشوارع بمدينة المراغة بكلفة 6 مليون جنيه.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن تطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع الداخلية، وظهورها بالمظهر الحضاري اللائق، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة أعمال تطوير ورصف الشوارع الفرعية والحواري بالمدينة، حيث تم استهداف تركيب 30 ألف متر مسطح من بلاط الانترلوك بتكلفة 6 مليون جنيه ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وخطة المركز.