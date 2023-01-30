إسهامات وزارة السياحة والآثار فى التحول الرقمى

تستكمل وزارة السياحة والآثار استراتيجيتها التي وضعتها في 2021 الخاصة بالتحول الرقمي، وقد اشتملت هذه الاستراتيجية 3 محاور وهم إنشاء مواقع إلكترونية للوزارة خدمية وترويجية وتطوير البنية التحتية وإنشاء قواعد للبيانات.

وأطلقت الوزارة أول موقع إلكتروني لها بعد دمجها مع وزارة الآثار خلال أغسطس الماضي ليكون أول موقع خدمي للوزارة بالإضافة إلى تطوير الموقع الترويجي التابع لها.

كما أتاحت الوزارة ضمن ملف التحول الرقمي شراء التذاكر الإلكترونية إلى نحو 32 موقعا ومتحفا أثريا ما سهل الدخول إلى المواقع والمتاحف الأثرية عن طريق كروت الائتمان بالإضافة إلى تركيب البوابات الإلكترونية في نحو 22 موقعا ومتحفا أثريا.

وفي إطار خطة الوزارة لتطوير الخدمات المقدمة للزائرين المصريين والأجانب بمختلف المتاحف والمواقع الأثرية، فقد تم العمل على تطوير المواقع والمتاحف الأثرية لخدمة الزائرين من ذوي همم.

وقد شملت الأعمال التي شهدتها المواقع الأثرية خلال الفترة الماضية توفير أجهزة تأمينية وتطوير مراكز الزوار وتوفير دورات مياه ولوحات إرشادية واستفسارية ومطويات ولوحات برايل وشاشات تلفزيون وأفلام ومظلات ومقاعد للزائرين ومسارات الإتاحة لذوي الهمم علاوة على تنفيذ بعض أعمال تطوير الإضاءة الجمالية التخصصية بالمواقع والمتاحف الأكثر ارتيادا.

كما تم تشغيل 20 سيارة كهربائية بوادي الملوك والدير البحري و(3) سيارات كهربائية بمعابد أبو سمبل ضمن شراكات تقديم وتشغيل الخدمات مع القطاع الخاص، كما تم افتتاح مشروع تطوير وفرج كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين بمتحف جابر آندرسون (بيت الكريتلية) بالسيدة زينب بالتعاون مع الجانب الإيطالي والانتهاء من تطوير خدمات الزائرين بمعبد بن عزرا وحصن بابليون تمهيدا للافتتاح، ورفع كفاءة مركز الزوار بمعابد أبوسمبل.

كما تم الانتهاء من إعداد وتجهيز مسار سياحي جديد لزائري منطقة آثار الدرب الأحمر من السائحين والمصريين.