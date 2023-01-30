الإثنين 30 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الشوط الأول.. تعادل إيجابى بين البنك الأهلى وغزل المحلة فى الدورى

البنك الأهلي
البنك الأهلي

خيم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، على أحداث الشوط الأول من مباراة فريقي البنك الأهلي وغزل المحلة، في ختام الأسبوع السادس عشر للدوري الممتاز.

افتتح محمود قاعود التسجيل للبنك الأهلي في الدقيقة الرابعة بتسديدة رائعة بباطن قدمه اليمنى من متابعة لتمريرة محمد هلال، فشل أحمد ميهوب في التصدي لها.

واستطاع جابرييل أوروك تسجيل هدف التعادل لغزل المحلة في الدقيقة 16 من مجهود فردي رائع من الجهة اليمنى، مقتحمًا منطقة الجزاء، قبل أن يُسكن الكرة شباك محمد أبوجبل.

وجاء تشكيل غزل المحلة على النحو التالي

حراسة المرمى ..أحمد ميهوب

خط الدفاع .. محمد سيد بازوكا - مصطفى العش  - معاذ الحناوي

خط الوسط..محمد جابر - حميد ماو - أحمد النادري – محمود علاء

خط الهجوم .. كريم مصطفى - أحمد الشيخ  - جابريل أوروك.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من عمرو شعبان وأحمد رضا وإبراهيم كونيه وخالد الإخميمي ومصطفى أسامة ومحمد نبيه وعبده يحيى وعبدالرحمن عاطف وحازم مرسي.

وكان القبرصي نيكوديموس بابا فاسيليو المدير الفني لفريق البنك الأهلي قد أعلن تشكيل فريقه للمباراة ويتكون من ..

حراسة المرمى ..محمد أبوجبل

خط الدفاع ..أسامة إبراهيم - أحمد ياسين – أحمد العش – إسحاق يعقوب

خط الوسط..محمود قاعود – محمد فتحي – محمود سيد – محمد هلال -

خط الهجوم ..أحمد ياسر – كريم بامبو.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من أحمد صبحي ومحمود الجزار وعاصم صلاح وأحمد سعيد وأمير مدحت ومحمد بسيوني  وموسى دياوارا، إسلام جابر وأسامة فيصل.

ويحتل البنك الأهلي السادس عشر برصيد 12 نقطة من انتصارين وستة تعادلات و7 هزائم وسجل 15 هدفا ودخل مرماه 20 هدفا وجمع 5 نقاط من آخر خمس مباريات بالتعادل مع الإسماعيلي وأسوان والداخلية والهزيمة في آخر مباراتين أمام الاتحاد السكندري والأهلي ويسعى بابا فاسيليو لقيادة الفريق للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 15 وتخطى الداخلية وإنبي في حالة تعثره أمام سموحة.

ويحتل غزل المحلة بقيادة عبدالباقي جمال المركز السابع برصيد 25 نقطة من 7 انتصارات وأربعة تعادلات وأربع هزائم وسجل 15 هدفا ودخل مرماه 17 هدفا ومنذ تولي المسؤولية قاد عبدالباقي جمال الفريق في ثلاث مباريات حقق خلالهما انتصارين على إنبي والزمالك وتعادل مع المصري ويسعى للفوز والوصول للنقطة 28 والتساوي مع المقاولون الذي يحتل المركز الرابع.

البنك الأهلي غزل المحله محمود قاعود جابرييل أوروك قاعود

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وائل لطفي

عام طه حسين

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