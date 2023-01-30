الإثنين 30 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

من أسيوط والبحر الأحمر.. الأوقاف تُطلق فعاليات برنامج الأطفال لعطلة منتصف العام

الأوقاف
الأوقاف

انطلقت بمديريتي أوقاف أسيوط والبحر الأحمر، اليوم الإثنين،  فعاليات برنامج عطلة نصف العام للأطفال المشاركين في النشاط التثقيفي.

يأتى ذلك في إطار استعادة المسجد لدوره في بناء الوعي، واستمرارًا لجهود وزارة الأوقاف في تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمساجد، ومن منطلق إيمان وزارة الأوقاف بحق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة، وأن حق الطفل لا يقف عند حدود الغذاء الصحي أو الرياضة اللازمة لصحة البدن، إنما يشمل جوانب عديدة، من أهمّها التربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية. 

وفي مديرية أوقاف أسيوط، أقيمت ندوة تثقيفية كبرى للأطفال، بمسجد "البقلي" غرب مدينة أسيوط، بحضور الدكتور عاصم محمود قبيصي مدير المديرية، والدكتورة أسماء عبد الرحمن أستاذ الأدب والنقد بكلية الآداب جامعة أسيوط، والشيخ محمد عبد اللطيف محمود مدير الدعوة، وقيادات الدعوة والقائمين على النشاط، وجمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف البحر الأحمر، أقيمت ندوة تثقيفية كبرى للأطفال "بمسجد الوهاب" بالغردقة، بحضور الشيخ إسماعيل أحمد علي مدير إدارة أوقاف الغردقة، وإمام المسجد الشيخ رضا مسعود عبدالغني بالبحر الأحمر، وجمع غفير من رواد المسجد.

وأكد عدد من أولياء الأمور أن وزارة الأوقاف نجحت في العناية بالنشء، وأثبتت قدرة أبنائها من الأئمة والواعظات على جذب الأطفال للمساجد في ظاهرة غير مسبوقة، واستمرار فعاليات برنامج عطلة نصف العام التثقيفي للطفل أعطى الدافع الكبير في نجاح الأنشطة الثقافية للنشء التي تقيمها وزارة الأوقاف.

إنطلاق فعاليات برنامج عطلة نصف العام

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام طه حسين

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