الإثنين 30 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الاستعلام عن الحالة الصحية لشخص أصيب في مشاجرة بأكتوبر

ارشيفية
ارشيفية

تجرى جهات التحقيقات بأكتوبر تحقيقاتها حول إصابة شخص فى مشاجرة بين طرفين، كما طلبت التحريات حول الواقعة كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصاب.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بنشوب مشاجرة ووجود مصاب بالحي السادس مساكن أبو الوفا بمدينة 6 أكتوبر.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات سابقة خلفت مصاباً جري نقله إلي مستشفي 6 أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتمكنت القوات من فرض السيطرة وضبط طرفي المشاجرة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

أكتوبر اصابة مشاجرة التحريات الحي السادس

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