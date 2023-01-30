مطران جبل لبنان للسريان الأرثوذكس يصل إلى القاهرة في زيارة رسمية

وصل مار ثاوفيلوس جورج صليبا، مطران جبل لبنان وطرابلس، إلى أرض مصر مساء، أمس الأحد، في زيارة رسمية تستغرق أسبوعاً كاملاً للمشاركة في لقاء الحوار اللاهوتي مع الكنيسة الكاثوليكية كممثل عن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية.

تستضيف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هذا اللقاء برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في مركز لوجوس البابوي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

‏وفي مستهل زيارته، دخل كنيسة السيدة العذراء مريم للسريان الأرثوذكس بالقاهرة، وترأس صلاتَي (خدمة العذراء وخدمة القديسين) كما صلى لأجل الكنيسة وشعبها ومدبريها، بحضور عدد من خدام وشعب الكنيسة الذين رحبوا بقدومه.