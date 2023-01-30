الإثنين 30 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

مطران جبل لبنان للسريان الأرثوذكس يصل إلى القاهرة في زيارة رسمية

كنيسة
كنيسة

وصل مار ثاوفيلوس جورج صليبا، مطران جبل لبنان وطرابلس، إلى أرض مصر مساء، أمس الأحد، في زيارة رسمية تستغرق أسبوعاً كاملاً للمشاركة في لقاء الحوار اللاهوتي مع الكنيسة الكاثوليكية كممثل عن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية.

تستضيف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هذا اللقاء برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في مركز لوجوس البابوي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

‏وفي مستهل زيارته، دخل كنيسة السيدة العذراء مريم للسريان الأرثوذكس بالقاهرة، وترأس صلاتَي (خدمة العذراء وخدمة القديسين) كما صلى لأجل الكنيسة وشعبها ومدبريها، بحضور عدد من خدام وشعب الكنيسة الذين رحبوا بقدومه.

مار ثاوفيلوس جورج صليبا زيارة رسمية الكنيسة الكاثوليكية لقاء الحوار اللاهوتي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

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