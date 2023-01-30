الدكتور عصام الروبي: مصر قيمة حضارية عليا والنبي أوصى بها وبأهلها

قال الدكتور عصام الروبي بالأزهر الشريف خلال كلمته عن دور الدين في رفع الوعي العام بالمخاطر والتحديات التي تواجه الأوطان، بندوة الوعي العام أحد دعائم الاستقرار الوطني بأكاديمية الشرطة، أن هنالك قيم حضارية عليا أهمهما قيمة الوطن ولذلك ذكر الله تعالى الأمن والأمان في عدة مواضع بالقرأن واحد سور القرأن الكريم بها اكتر من ٢٠٩ قيمة حضارية وزمانية ومكانية.

ويجب أن يكون هناك تجديد الخطاب الديني، فهناك متغيرات على المجتمع وتدل على مرونة الدين ، ولولا هذه المرونة سأكون جامدا لذا لا بد من تجديد الخطاب الديني.

وشدد على ضرورة مواجهة التيار التكفيري، وأشار إلى أن ما يسمى باستاذية العالم لدى الجماعة الإرهابية هو أمر غاية في الخطورة ويجب أن نغار على وطننا وان نحفظه ونصونه والنبي قد أوصى بمصر وأهلها خيرا وممهورة بخاتم النبي محمد .

ونظمت أكاديمية الشرطة ، اليوم الإثنين، ندوة تثقيفية عن “ الوعى العام احد دعائم الاستقرار الوطنى” بمشاركة قيادات مركز بحوث الشرطة وخبراء المتخصصين فى هذا الشأن.

وانطلقت فاعليات الندوة بحضور اللواء هانى ابو المكارم مساعد وزير الداخلية وقيادات أكاديمية الشرطة وقادة الفكر والرأى والخبراء المتخصصين .

تجدر الاشارة الى حرص أكاديمية الشرطة المتواصل الى تنظيم فاعليات وورش عمل تثقيفية لرفع مستوى الوعى العام لدى المجتمعى وتصحيح المفاهيم ومواجهة مخططات اسقاط الدول وحروب الجيل الرابع .