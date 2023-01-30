لتميزهم في إلقاء الشعر.. محافظ قنا يكرم عدد من التلاميذ بمدرسة المعنى الابتدائية

كرم اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، عدد من التلاميذ الموهوبين بمدرسة المعنا الابتدائية المشتركة، وذلك لتميزهم في آداء عدد من الأغاني الوطنية وإلقاء قصائد شعرية، خلال تفقده للمحاكاة العملية للسيطرة على حريق وهمى بمركز الإغاثة بمنطقة المعنا، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.



وعقب تكريمهم ، تبادل محافظ قنا الحديث مع تلاميذ مدرسة المعنا الابتدائية بمكتبه ، ايمانا منه بأهمية دعم وتحفيز التلاميذ المتفوقين لحثهم على مواصلة مسيرتهم العلمية، مؤكدًا على أهمية رفع الوعي الثقافي للطلاب وتوسيع أفاقهم وترغيبهم في ممارسة الأنشطة والقراءة ، داعيا أولياء أمور الطلاب إلى ضرورة تشجع أبنائهم علي حب المعرفة والاستمتاع بالتعلم ، واستغلال أوقات فراغهم بطرق إيجابية تعود عليهم وعلى المجتمع بالنفع والفائدة .

و كرم محافظ قنا عبد الراضي أحمد الرفاعي و محمد هاشم علي و سماح السيد فارس، المعلمين بمدرسة المعنا الابتدائية لمشاركتهم الفعالة والمتميزة في خطة مركز الإغاثة وجهودهم المتميزة في دعم مواهب طلاب المدرسة .

كما كرم محافظ قنا، صفاء محمد رشاد مديرة مدرسة نجع حمادي الابتدائية المشتركة، و محمد ثروت حسين معلم التربية الرياضية بنفس المدرسة وذلك لتميزهم وتفانيهم في العمل وحسن تعاملهم مع ابنائنا الطلاب .

وفي سياق اخر كرم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الإثنين، كل من رجاء عبد العزيز محمود موظفة بإدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة ، و سعيد إبراهيم حسن مدير ادارة التخطيط بمديرية الاسكان بقنا كنماذج مشرفة للموظف الجاد والمخلص لعمله.

حيث منحهم محافظ قنا شهادة تقدير، لتفانيهما وإخلاصهما في العمل ، معربا عن فخره واعتزازه بمثل هذه النماذج المشرفة، والتي تسعي لتقديم أفضل ما لديها لخدمة وطنها، مؤكدا حرص المحافظة علي تكريم النماذج الإيجابية ليكونوا قدوة يُحتذى بها من قِبل جميع المواطنين.