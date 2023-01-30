الإثنين 30 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

غادة شلبي: «تنسيق بين السياحة والطيران لزيادة الخطوط الجوية بالخارج»

غادة شلبى
غادة شلبى

قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، إن هناك تنسيقا بين وزارة السياحة والآثار ووزارة الطيران المدني على فتح خطوط الطيران مع العديد من الأسواق بالخارج، لافتا أن فتح الرحلات من الهند جاء بتوصية من وزارة السياحة والآثار فشركة مصر للطيران تشغل إلى السوق الهندي نحو 5 رحلات جوية أسبوعيا وقد تم بداية التشغيل بـ3 رحلات ثم ارتفع عدد الرحلات المنتظمة إلى الهند وستتم زيادة الرحلات الجوية إلى الهند خلال الفترة المقبلة.


وأضافت شلبي في تصريحات لـ الدستور، أنه تم التواصل مع منظمي الرحلات الصينية والسفارة الصينية بالقاهرة لبحث عملية الترويج السياحي لافتة أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع كافة السفارات المصرية بالخارج لتنسيق حول الترويج السياحي والتوقيتات المناسبة لتوجه إلى كل سوق من حيث الإجازات المخصصة والفترات الأنسب لسفر السائحين بالأسواق المختلفة، موضحة أن السوق الصيني كالسوق الهندي من الأسواق التي تتوجه نحو السياحة الثقافية الممثلة في القاهرة والأقصر وأسوان والسوق الصيني صاحب معدلات سياحية عالية، قبل توقفه على إثر تداعيات جائحة كورونا، وهناك طلب سياحي قوي.


كما أن وزارة السياحة والآثار تعمل على تنوع البرنامج السياحي للسائحين بحيث يشمل السياحة الثقافية ونظيرتها الشاطئية لتحسين المعدلات السياحية بمختلف المقاصد.


يشار إلى أن مؤسسة فيتش سوليوشنز العالمية، قد توقعت عودة مستويات الحركة السياحية إلى مستويات ما قبل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» بحلول عام 2024، وذلك في إطار تراجع «قيود كورونا»، وتراجع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.


وتشير توقعات فيتش، إلى أن عدد السائحين المتوقع وصولهم لمصر خلال العام الجاري يصل لقرابة 11.6 مليون سائح، مع توقعات بزياداتهم إلى 13 مليون سائح في عام 2026.

وزير السياحة والآثار السياحة خطوط الطيران مصر للطيران السوق الهندي السفارات المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام طه حسين

الأكثر قراءة

ليفربول يفقد لقبه.. صلاح يصنع في خسارة الريدز أمام برايتون بكأس الاتحاد

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم القومى

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2023| نتيجة أولى ثانوي بالاسم فقط

حبس البلوجر محمد حسام وبسمة حجازي 15 يومًا

رابط نتيجة الصف الثانى الإعدادى 2023 محافظة الجيزة الترم الأول برقم الجلوس

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال رشدي

الانتخابات الرئاسية والحرب ضد مصر

محمود خليل

عصر المماليك.. و«التوظيف السياسى للدين»

ماجد حبته

من باكو إلى يريفان

محمد العسيري

رحلة عطالله.. عزف على أرغول الحجاوى

لواء. محسن الفحام

القائد بين رجاله

لواء.حمدى البطران

أفندينا.. والرواية التاريخية

جمال-أسعد

التعددية الدينية.. والإساءة للأديان

ماجد حبته

حدث فى باكو

صور

ندوة صلاح جاهين فن الكاريكاتير بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

ندوة الدكتور عبدالرحمن بدوى بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

ندوة النشر بعد كورونا بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

جولة بلينكن.. لماذا تعتبر زيارة وزير الخارجية الأمريكى مهمة لـ«إسرائيل»؟

بلينكن: مصر تلعب دورًا مهمًا لتحقيق الهدوء بين الفلسطينيين والإسرائيليين

إسرائيل تعتقل 9 فلسطينيين بينهم طفل فى القدس