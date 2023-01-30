غادة شلبي: «تنسيق بين السياحة والطيران لزيادة الخطوط الجوية بالخارج»

قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، إن هناك تنسيقا بين وزارة السياحة والآثار ووزارة الطيران المدني على فتح خطوط الطيران مع العديد من الأسواق بالخارج، لافتا أن فتح الرحلات من الهند جاء بتوصية من وزارة السياحة والآثار فشركة مصر للطيران تشغل إلى السوق الهندي نحو 5 رحلات جوية أسبوعيا وقد تم بداية التشغيل بـ3 رحلات ثم ارتفع عدد الرحلات المنتظمة إلى الهند وستتم زيادة الرحلات الجوية إلى الهند خلال الفترة المقبلة.



وأضافت شلبي في تصريحات لـ الدستور، أنه تم التواصل مع منظمي الرحلات الصينية والسفارة الصينية بالقاهرة لبحث عملية الترويج السياحي لافتة أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع كافة السفارات المصرية بالخارج لتنسيق حول الترويج السياحي والتوقيتات المناسبة لتوجه إلى كل سوق من حيث الإجازات المخصصة والفترات الأنسب لسفر السائحين بالأسواق المختلفة، موضحة أن السوق الصيني كالسوق الهندي من الأسواق التي تتوجه نحو السياحة الثقافية الممثلة في القاهرة والأقصر وأسوان والسوق الصيني صاحب معدلات سياحية عالية، قبل توقفه على إثر تداعيات جائحة كورونا، وهناك طلب سياحي قوي.



كما أن وزارة السياحة والآثار تعمل على تنوع البرنامج السياحي للسائحين بحيث يشمل السياحة الثقافية ونظيرتها الشاطئية لتحسين المعدلات السياحية بمختلف المقاصد.



يشار إلى أن مؤسسة فيتش سوليوشنز العالمية، قد توقعت عودة مستويات الحركة السياحية إلى مستويات ما قبل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» بحلول عام 2024، وذلك في إطار تراجع «قيود كورونا»، وتراجع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.



وتشير توقعات فيتش، إلى أن عدد السائحين المتوقع وصولهم لمصر خلال العام الجاري يصل لقرابة 11.6 مليون سائح، مع توقعات بزياداتهم إلى 13 مليون سائح في عام 2026.