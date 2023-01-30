انطلاق فعاليات الجلسة الثانية لندوة الوعي العام أحد دعائم الاستقرار في أكاديمية الشرطة

انطلقت منذ قليل فعاليات الجلسة الثانية للندوة التثقيفية عن الوعي العام أحد دعائم الاستقرار الوطني ودور مؤسسات الدولة لتحقيق الوعي العام التي تنظمها وزارة الداخلية في أكاديمية الشرطة.

ونظمت أكاديمية الشرطة، اليوم، ندوة تثقيفية عن «الوعي العام أحد دعائم الاستقرار الوطني» بمشاركة قيادات مركز بحوث الشرطة وخبراء المتخصصين في هذا الشأن.

وانطلقت فعاليات الندوة بحضور اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية وقيادات أكاديمية الشرطة وقادة الفكر والرأي والخبراء المتخصصين.