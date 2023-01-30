الإثنين 30 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

وزير الشباب والرياضة يبحث استعدادات استضافة مصر مؤتمر «فيستا»

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الدكتور حسام الدين مصطفي، رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية، وأعضاء اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور كمال درويش، وبعض قيادات الوزارة لبحث استضافة مصر للمؤتمر العلمي الدولي "فيستا"، والذي تشارك فيه ١٦٩ دولة بشهر أكتوبر المقبل.

وأكد وزير الشباب والرياضة ضرورة توفير كل الإمكانات لإنجاح الحدث وخروجه بالشكل اللائق بمكانة جمهورية مصر العربية، ارتكازًا على المكانة التي أصبحت تتمتع بها مصر في استضافة مختلف الأحداث والمناسبات الرياضية الدولية، في ضوء ثقة الأسرة الرياضية الدولية في الدولة المصرية وقدراتها الفنية واللوجستية والإدارية.

من ناحية أخرى، استعرض الدكتور العربي شمعون، أستاذ علم النفس الرياضي وعضو اللجنة العلمية بالوزارة، خطة الإعداد النفسي المقرر تنفيذها مع اللجنة البارالمبية في رياضات رفع الأثقال، والألعاب القوي، والسباحة وكرة السلة للكراسي المتحركة.

وفي هذا الصدد، أشار الدكتور أشرف صبحى، إلي أهمية هذا البرنامج في تطوير مهارات الرياضيين البارالمبيين، وتوفير "مُعدين نفسيين" باللجنة البارالمبية، والمساهمةً فى الارتقاء بأداء ومهارات اللاعبين من ذوي الهمم.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتطوير برامج ومشروعات الوزارة المختلفة بشكل دائم، والعمل على توفير كل الاحتياجات المطلوبة للاعبين واللاعبات البارالمبيين، والبحث الدائم على آليات مستواهم الفنى وتطوير مهاراتهم بشكل علمى، والارتقاء بأداء ومهارات اللاعبين من ذوي الهمم.

اجتماع وزير الشباب والرياضة
اجتماع وزير الشباب والرياضة
اجتماع وزير الشباب والرياضة
اجتماع وزير الشباب والرياضة
اجتماع وزير الشباب والرياضة
اجتماع وزير الشباب والرياضة
استاذ علم النفس استعدادا أشرف صبحي وزير الشباب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة البارالمبية الدكتور أشرف صبحى وزير الدولة المصرية

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