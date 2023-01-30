إصابة 4 أشخاص صطدمهم «موتوسيكل» بطريق الواحات فى 6 أكتوبر

أصيب 4 أشخاص جراء اصطدام دراجة نارية موتسيكل بهم بطريق الواحات بوابة الفردوس بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المصابين إلي المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغاً بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بطريق الواحات بوابة الفردوس بمدينة 6 أكتوبر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين اصطدام موتوسيكل بـ4 أشخاص مما تسبب في إصابتهم، وجري نقل المصابين إلي مستشفي الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

فيما تحفظت القوات علي السائق والموتوسيكل المتسبب في الحادث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.