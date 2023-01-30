الإثنين 30 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد».. ندوة بمعرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

شهدت القاعة الرئيسية "صلاح جاهين"، ضمن فعاليات النشاط الثقافي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، ندوة تحت عنوان "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023_2030"، والتي تنظم باشتراك الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد الذراع التثقيفي لهيئة الرقابة الإدارية، بحضور  لواء دكتور محمد  سلامة وكيل هيئة الرقابة الإدارية، ولواء دكتور خالد سعيد رئيس قطاع التعاون الدولي بهيئة الرقابة الإدارية، والدكتور أحمد الضبع مستشار المكتب الفني لوزير العدل.

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وقال لواء دكتور محمد سلامة وكيل هيئة الرقابة الإدارية ومدير الإكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد “في مستهل تقديمه للندوة: ”عقدت الاستراتيجية الثالثة لمكافحة الفساد منذ شهر بحضور الرئيس السيسي والدكتور مصطفى مدبولي والتي جاءت في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، واليوم نلتقي للحديث عن الاستراتيجية الوطنية في مرحلتها الثالثة وبحضور اللواء دكتور خالد سعيد رئيس قطاع التعاون الدولي بهيئة الرقاة الإدارية، والدكتور أحمد الضبع مستشار المكتب الفني لوزير العدل".

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من جهته قال اللواء دكتور خالد سعيد، إن الاستراتيجية الوطنية في مرحلتها الثالثة بنيت على مرحلتين المرحلة الأولى من 2014 حتى 2018، ومن 2019 حتى 2020 كانت المرحلة الثانية للاستراتيجية الوطنية، لتأتي المرحلة الثالثة من الاستراتيجية 2023 _2030 للوقاية من الفساد ومكافحته.

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وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

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وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

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ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دول تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.
 

استراتيجية 2023 الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء القاهرة الدولي للكتاب هيئة الرقابة الإدارية رئيس مجلس الوزراء فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54

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