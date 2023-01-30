الإثنين 30 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر يحذر: العالم ليس مستعدًا للوباء القادم

جمعيات الصليب والهلال
جمعيات الصليب والهلال الأحمر

حذر تقرير الكوارث العالمية الذي أصدره الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، اليوم الإثنين، بجنيف، من أن العالم ليس مستعدا للوباء القادم.

وأشار الهلال الأحمر، إلى أنه أنه لم يؤد زلزال أو جفاف أو إعصار في التاريخ المسجل بحياة أشخاص أكثر مما فعلت جائحة كورونا “6.5 مليون شخص” وأن الأعداد الصادمة للقتلى دعوه للتعمق في كيفية استعداد البلدان لحالة الطوارئ الصحية العامة المقبلة .
وقال الاتحاد الدولي في تقريره، إن جائحة كورونا بمثابة جرس إنذار للمجتمع العالمي للاستعداد الآن للأزمة الصحية القادمة، مشيرا في توصياته لقادة العالم بأنه يجب بناء الثقة ومعالجة عدم المساواة والاستفادة من الجهات الفاعلة والمجتمعات المحلية لأداء المهمات المنقذة للحياة، وأن الوباء القادم قد يكون قاب قوسين أو أدنى إذا لم تسرع تجربة كورونا من خطوات التأهب .
وأوضح أن فرقه وثقت في سياق عملها كيف انتشرت الجائحة على عدم المساواة وفاقمت من وجودها ،وحث العالم على التصدي للصحة غير المتكافئة وأوجه الضعف الاجتماعية والاقتصادية، قبل وقت طويل من اندلاع الأزمة القادمة ، لافتا إلى أن الفرق كانت قادرة على الاستجابة بسرعة للوباء لأنها كانت موجودة بالفعل في المجتمعات وشارك العديد منها في جهود التأهب ومثلت مساعدين أقوياء لسلطاتهم المحلية .
وشدد على أن المنظمات المجتمعية هي جزء لا يتجزأ من التأهب للوباء والاستجابة له خاصة بصفتها مستجيبات في الخطوط الأمامية، ولها أدوار متميزة لتلعبها في جميع مراحل إدارة تفشي الأمراض.

 

 

الكوارث العالمية الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الهلال الأحمر جائحة كورونا حالة الطوارئ حالة الطوارئ الصحية

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